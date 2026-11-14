«Акция популярна и эффективна»: в Казани завершилась ночная диспансеризация

Фото: пресс-служба КБ №2

В Казани завершилась акция «Ночь в поликлинике». Заключительная ее часть прошла в Клинической больнице №2.

С 20:00 до полуночи на двух площадках – в поселке Юдино на улице Ильича, 30 и на улице Столярова, 39 посетители могли бесплатно пройти обследование и получить консультации специалистов.

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

«На обеих площадках есть возможность обследоваться по трем программам – основная, а также мужское и женское здоровье. Можно получить консультации специалистов – терапевта, кардиолога, невролога, офтальмолога, оториноларингологов, уролога, гинеколога. Есть особенно интересные виды обследований. Например, работает центр здоровья, где можно пройти биоимпедансометрию – оценку состава тела», – рассказал «Татар-информу» главный врач второй клинической больницы Илья Савельев.

Перед мероприятием был создан чат в мессенджере МАКС, куда добавились почти 800 человек — количество желающих пройти «вечернюю» диспансеризацию было большое. Более чем за час до официального старта мероприятия в поликлинику начали прибывать пациенты. Они приходили парами и семьями.

«Мы понимаем, что не каждый человек может в рабочее время пройти диспансеризацию – кто-то устает, а кто-то просто находит отговорки. Мы решили выйти к людям, чтобы они пришли к нам. Хочется сделать так, чтобы врач и пациент дружили во благо общего здоровья. Чем дольше люди сохраняют себя, тем лучше для них самих и для государства», – объяснил Илья Савельев.

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

«Профилактические мероприятия – это возможность своевременно узнать актуальную информацию о состоянии своего здоровья. Наша задача – сделать эти мероприятия максимально удобными, доступными и привлекательными», – сказала первый заместитель министра здравоохранения РТ Елена Демьянова.

Такие акции, отметила первый замминистра, привлекают большое количество трудоспособных татарстанцев, для кого особенно важно заботиться о своем здоровье.

«Мы видим, насколько популярны и эффективны такие мероприятия. Теперь мы будем распространять этот опыт в другие крупные города: Набережные Челны, Альметьевск, Нижнекамск», – добавила Демьянова.

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

Пока медики брали анализы, проводили УЗИ и консультации, для гостей выступали артисты. Волонтеры-медики – студенты казанских медицинских вузов — встречали посетителей, помогали найти кабинеты и пройти маршрут.

«Многие из нас уделяют мало времени себе. К счастью, есть такая удобная возможность провериться после работы. Очереди есть, но ждем мы недолго», – поделилась посетительница поликлиники Светлана Кашапова.

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

«Я пришла, потому что хотела узнать состояние своего здоровья, хоть и проходила уже диспансеризацию в этом году», – рассказала Юлия Яковленко.

В завершение вечера в поликлинике среди гостей прошел розыгрыш. Среди призов – сертификат на МРТ, КТ, а также на колоноскопию с анестезией.