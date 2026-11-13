Родство сквозь века: как связаны Утыз Имяни и нефтяник Рафхат Мингареев

В Музее нефти «Татнефти» в Лениногорске открылась выставка «Тимяшевский код: от суфийской мудрости к большой нефти». Исследователи установили и документально подтвердили прямое родство татарского просветителя Габдрахима Утыз Имяни и нефтяника Рафхата Мингареева, судьбы которых связала Тимяшевская земля, сообщила газета «Нефтяные вести».





История через семейные архивы

Село Тимяшево известно не только своими богатыми недрами, но и людьми, которые внесли значительный вклад в развитие нефтяной отрасли. Здесь родились и выросли заместитель министра нефтяной промышленности СССР, генеральный директор ПО «Татнефть» с 1980 по 1990 год Аклим Мухаметзянов и Герой Социалистического Труда Ахат Губайдуллин.

Новая выставка предлагает жителям Лениногорска и гостям города взглянуть на историю региона через родословные и семейные архивы. Ее главная тема – документально подтвержденное родство двух выдающихся представителей разных эпох.

«С самого начала я понимала, что эта выставка для нас необычная, нового формата. В этот раз мы смотрим на историю через призму родословной и семейных архивов. Казалось бы, что может быть общего между Утыз Имяни и Рафхатом Мингареевым? Их разделяют целые эпохи. Но, как выяснилось, помимо Тимяшевской земли, где они жили, творили и растили детей, этих деятелей связывают и другие прочные нити», – сообщила заведующая музеем Ирина Фатыхова.

Рафхат Мингареев стоял у истоков освоения Ромашкинского месторождения

В Музее нефти хранится автобиография Рафхата Мингареева, которую он собственноручно написал при поступлении на работу. Профессиональный путь нефтяника начался в Стерлитамакском нефтяном техникуме. В числе трех лучших выпускников его направили в Московский нефтяной институт имени И. М. Губкина, где он впоследствии окончил аспирантуру. До переезда в Татарстан Мингареев работал в «Калининнефти».

В 1945 году, после создания Шугуровского укрупненного нефтепромысла, он стал его первым специалистом с высшим образованием и занял должность главного инженера.

«Вспомним 1945 год. 30 мая создается Шугуровский укрупненный нефтепромысел. Рафхат Мингареев стал его первым специалистом с высшим образованием и занял пост главного инженера. В экспозиции представлена уникальная фотография, где он запечатлен среди рабочих, которых лично обучал мастерству. Сохранились и воспоминания плотника Гаты Мингазова: он рассказывал, как вместе с коллегами буквально из подручных материалов собрали первый станок-качалку по чертежам и эскизам Рафхата Мингареева», – рассказала экскурсовод Музея нефти Альфия Гайфутдинова.

В 1948 году было открыто Ромашкинское месторождение, вошедшее в десятку крупнейших в мире. На выставке представлена копия приказа №1 от 1949 года по Ромашкинскому промыслу. Согласно документу, личный состав Шугуровского промысла зачислялся в новое подразделение. Первым в списке значится Рафхат Мингареев.

Краеведы установили родственные связи по документам XVIII века

В основу экспозиции легли результаты многолетнего исследования краеведа из Альметьевска Альфии Ямаевой. Изучать историю родственных связей она начала около 15 лет назад вместе с жителем Тимяшево Айратом Габидуллиным, который занимается сохранением памяти об Утыз Имяни.

Исследования Альфия Ямаева начала с неожиданного запроса. Анас Исхаков (глава Азнакаевского района в 1992-2005 гг., брат ветерана НГДУ «Лениногорскнефть» Акдаса Исхакова) попросил ее написать книгу об истории деревни Верхние Чершилы.

«В ходе поисков я обнаружила уникальные документы, датированные 1770 годом. Выяснилось, что в то время из деревни Утыз Имяни Черемшанского района в Тимяшево переселились 10 семей. Первые шесть мужчин в списках оказались близкими родственниками богослова Утыз Имяни, а еще четыре – предками моего супруга, Ильяса Ямаева. С ними приехали 20 детей. Они пустили здесь корни, женились на девушках из соседних сел. Но ключевым для нашего исследования стал один из сыновей – Замалетдин. Ему в Башкортостане подарили землю, и он уехал туда. Именно в этой ветке спустя несколько поколений родился будущий нефтяник Рафхат Мингареев», – поделилась Альфия Ямаева.

К 2022 году исследовательница составила шесть подробных родословных древ, объединивших несколько известных династий региона. Они охватывают Куакбаш, Верхние Чершилы, Тимяшево и Зай-Каратай.

Потомки нефтяника продолжают изучать историю семьи

Экспозиция разделена на две части. Одна посвящена духовному наследию Утыз Имяни, другая – профессиональной деятельности Рафхата Мингареева. Среди экспонатов – редкие семейные фотографии, которые сохранили потомки.

На открытии выставки присутствовал внук нефтяника Алексей Мингареев, который сегодня работает в «Татнефти».

«Я искренне благодарен всем, кто по крупицам сохраняет историю наших предков. Мой отец очень любил эти благодатные места и всегда был тронут тем, как в местном музее берегут память о его отце. Когда меня спрашивают, действительно ли великий Утыз Имяни – наш предок, я улыбаюсь. Я слышу это имя с детства, уже более 50 лет. Мой дед помнил свою родословную до 11-го колена, так что наше родство – абсолютно доказанный факт. С рождения я был окружен татарскими традициями и никогда не отделял себя от Татарстана», – сказал Алексей Мингареев.

У Рафхата Мингареева и его супруги Ирины Тихоновны было двое сыновей – Валерий и Сергей, которых уже нет в живых. Сегодня род продолжают внук нефтяника Алексей, его двоюродный брат Дмитрий, а также дочь Алексея, которая живет в Москве и бережно хранит семейные архивы.

Сам Алексей также связал свою профессиональную деятельность с нефтяной отраслью. Получив медицинское образование и поработав фельдшером, он окончил университет нефти и газа имени И. М. Губкина по специальности «Промышленная экология». В 2020 году пришел в «Татнефть». Сейчас возглавляет отдел экспертно-методологического обеспечения в управлении охраны окружающей среды и экологии.

«Мой дед всегда близко к сердцу принимал нужды простых людей, интересовался условиями их работы и быта. Рад, что продолжаю его дело. Мы с семьей часто бываем в Шугурово, посещаем музеи и продолжаем изучать свои корни», – рассказал он.

Наследие Утыз Имяни сохраняют в Тимяшево

Факты биографии Габдрахима Утыз Имяни на открытии выставки рассказал краевед Айрат Габидуллин. Богослов, поэт и философ путешествовал по Средней Азии и Афганистану. Одним из главных его духовных достижений стала реставрация древнейшего Корана Османа в Самарканде около 1789 года.

Вернувшись на родину, просветитель преподавал и основал медресе в Куакбаше. Последние годы жизни он провел в Тимяшево. Утыз Имяни также подготовил к печати редакцию средневековой поэмы Кул Гали «Кыйсса-и Йусуф» («Сказание о Йусуфе»), которая впоследствии переиздавалась 70 раз.

Мавзолей просветителя открыли 10 июня 1994 года на кладбище в Тимяшево. Сегодня он признан объектом культурного наследия Татарстана и центром паломничества. Память об Утыз Имяни также сохраняют музей местной школы и постоянная экспозиция сельской библиотеки.

В 2022 году в селе появился культурно-исторический комплекс имени Утыз Имяни с куполом, колоннами, гранитными стелами и благоустроенной парковой зоной. В перспективе он станет одной из точек туристического маршрута создаваемого в регионе геопарка.

Выставка объединила нефтяников и краеведов

В открытии выставки участвовали начальник НГДУ «Лениногорскнефть» Михаил Лыков, ветераны управления, краевед Наиль Сайдашев и один из первостроителей Лениногорска Расим Гараев.

Участники открытия поблагодарили руководство «Татнефти» за поддержку историко-культурных инициатив, а коллектив Музея нефти – за работу по сохранению и восстановлению исторического наследия региона.

Поэтесса и композитор Гуляндам Кабирова отметила важность сохранения исторической памяти для следующих поколений.

«Эта живая память навсегда останется в сердцах современников, и наша главная задача – бережно передать ее потомкам», – сказала она.

Выставка знакомит посетителей с историей двух родов, объединенных общей землей, и показывает, как семейные архивы помогают восстановить связь между поколениями.

Фотографии предоставлены пресс-службой "Татнефти"