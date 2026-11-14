Рэпер Александр Романов попал в ДТП в центре Казани

Рэпер Александр Романов, известный под псевдонимом Friendly Thug 52 Ngg, попал в ДТП с машиной скорой, когда ехал на концерт. Об этом он сообщил в соцсетях.

«Казань. Едем на концерт. Скоро будем. Все живы, здоровы», – написал артист.

Как рассказали в Госавтоинспекции Казани, столкновение произошло на перекрестке улиц Щербаковский переулок и Бутлерова. Водитель скорой поехал на красный, однако не включил специальный звуковой сигнал и столкнулся с Mercedes. Медработники, ехавшие в скорой могли получить травмы.

В настоящее время на месте работают автоинспекторы. Проводится административное расследование.