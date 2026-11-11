Фонд «Защитники Отечества» провел в РТ более 700 турниров памяти героев СВО

Филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» по Республике Татарстан реализует мемориальные, спортивные, образовательные и творческие проекты, посвященные участникам специальной военной операции. С 2023 года в республике организовали более 700 спортивных турниров в память о погибших бойцах. Об этом сообщили в фонде.

Одним из основных направлений работы остается создание мемориальных объектов. В муниципальных районах Татарстана устанавливают обелиски и памятные плиты, открывают Аллеи Славы и музейные экспозиции под открытым небом. К 2026 году в республике появилось более 1,8 тыс. объектов, посвященных погибшим участникам специальной военной операции.

Память о героях также увековечивают с помощью спортивных соревнований. Социальные координаторы филиала фонда совместно с муниципалитетами организуют турниры в честь погибших земляков. Так, в Тетюшском районе ежегодно проводят соревнования по мини-футболу памяти Евгения Нагуськина. В Балтасинском районе проходят хоккейные турниры, в Алькеевском – баскетбольные, в Лениногорском – боксерские, а в Зеленодольском – состязания по парусному спорту.

Кроме того, в районах республики проводят митинги, церемонии открытия памятников и возложения цветов, а семьям погибших военнослужащих вручают государственные награды.

Отдельное внимание фонд уделяет патриотическому воспитанию молодежи. В школах организуют уроки мужества с участием ветеранов СВО, экскурсии к памятным местам, создают музеи и залы боевой славы. В рамках проекта «Патриотизм в действии: диалог поколений» ветераны встречаются со школьниками и студентами, чтобы рассказать о воинском долге и чести. За 2026 год в Татарстане состоялось более 600 таких встреч.

Развиваются и творческие инициативы. При поддержке филиала фонда в республике прошел художественный фестиваль «Мой папа – Герой!». Под руководством профессиональных художников дети создавали портреты своих отцов, участвовавших в специальной военной операции. Лучшие работы представили на итоговой выставке, в которой приняли участие 150 юных художников.

Для сохранения личных историй военнослужащих фонд также использует цифровые форматы. Совместно с Государственным комитетом РТ по архивному делу организована работа по сбору и сохранению документов участников СВО. Их родственники передают в архив фотографии, письма, личные документы и награды. Материалы оцифровывают и включают в состав государственного архивного фонда.

На основе собранных материалов создан «Устный центр истории», где записывают интервью с ветеранами и их близкими. Кроме того, готовится электронный сборник «Татарстанцы – Герои специальной военной операции».

Собственную литературную работу ведет и ветеран СВО с позывным «Автор». Он уже выпустил три книги о реальных участниках спецоперации и готовит новое издание. Его рассказ «СВОИ» стал призером всероссийского конкурса «Памяти героев верны!».

Еще одно направление – медиапроекты, рассказывающие о жизни военнослужащих после возвращения со службы. Совместно с «Радио Татарстан» фонд выпускает подкасты «Ветераны СВО: Путь к Себе», в которых участники спецоперации делятся историями о своей жизни. Вместе с агентством «Татар-информ» реализуется цикл «Назад в мирную жизнь»: на сегодняшний день опубликовано более 50 интервью с ветеранами.

Также совместно с телеканалом ВГТРК-Татарстан создается документальный цикл «Герои». Его особенность – реконструкция эпизодов подвигов участников СВО с использованием искусственного интеллекта.

«Сохранение памяти о подвигах героев – одно из важнейших направлений работы Государственного фонда «Защитники Отечества». События специальной военной операции становятся частью новейшей истории России, а мужество и самоотверженность наших защитников служат примером преданности Отечеству», – отметила статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ, председатель фонда Анна Цивилева.

По ее словам, патриотические мероприятия и конкурсы помогают сохранить правду о событиях спецоперации и передать ее подрастающему поколению.