УФНС РТ: при открытии нового офиса нужно сообщить в налоговую в течение месяца

УФНС России по Республике Татарстан напоминает: при создании оборудованного рабочего места по адресу, отличному от адреса организации, у юридического лица возникает обязанность сообщить в налоговый орган по месту учета о создании обособленного подразделения. Сделать это нужно в течение месяца со дня начала деятельности по новому адресу.

Сообщение о создании обособленных подразделений (кроме филиалов и представительств) подается по форме № С-09-3-1 (КНД 1111053), утвержденной приказом ФНС России от 04.09.2020 № ЕД-7-14/632@. Представить документ можно лично или через представителя в налоговую по месту нахождения организации, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, а также в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи или через Личный кабинет налогоплательщика. Иные документы при этом не требуются.

Организации с обособленными подразделениями на территории РФ подлежат постановке на учет в налоговых органах по месту нахождения каждого из них. Налоговым кодексом предусмотрена ответственность за нарушение срока представления сообщения о создании обособленного подразделения.

Если несколько обособленных подразделений созданы на территории одного муниципального образования (или в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе) и подведомственны разным инспекциям, организация вправе выбрать для постановки на учет налоговый орган по месту нахождения одного из них (п. 4 ст. 83 НК РФ). Сведения о выбранном органе указываются в уведомлении по форме № 1-6-Учет (КНД 1111054), которое направляется в налоговый орган по месту нахождения организации теми же способами.