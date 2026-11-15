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Общество 15 ноября 2026 09:34

Рособрнадзор отказался менять ЕГЭ-2027 по профильной математике и информатике

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Рособрнадзор решил не менять задания ЕГЭ-2027 по профильной математике и информатике. Экзамены пройдут по моделям 2026 года, сообщили РИА Новости в ведомстве.

В августе Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал проекты документов с описанием структуры и содержания экзаменационных материалов на 2027 год. Тогда предлагалось увеличить число заданий по профильной математике и изменить три задания по информатике.

Однако после общественно-профессионального обсуждения ведомство решило сохранить прежние модели экзаменов с учетом поступивших замечаний и предложений.

Основной период ЕГЭ-2027 пройдет с 1 июня по 9 июля.

#егэ по информатике #егэ по математике #Рособрнадзор
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