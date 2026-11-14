«Нефтехимик» продолжил домашнюю серию тяжелым поражением от «Авангарда»

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Нижнекамский «Нефтехимик» у себя дома потерпел тяжелое поражение от «Авангарда», уступив со счетом 1:5.

В первом периоде долгое время усилия обеих команд не приводили ни к какому результату, но на 18-й минуте счет открыли хозяева: отличился нападающий нижнекамцев Герман Точилкин.

Во втором периоде ситуация изменилась: гости играли гораздо активнее, и их труд не пропал даром. После удаления Тимура Хайруллина за подножку «ястребы» в большинстве сравняли счет – на 31-й минуте отличился защитник Семен Чистяков. И всего лишь через 12 секунд омичи вырвались вперед благодаря голу нападающего Александра Волкова. Попытки татарстанцев изменить ход игры до конца периода так и не увенчались успехом, хотя у сибиряков за нарушения оказался удален сначала Кирилл Адамчук, а потом и Волков (короткое время гости играли втроем).

Третий период начался с энергичных атак «Нефтехимика», оказавшихся, впрочем, неудачными. Удаления Егора Афанасьева у гостей и Рафаэля Бикмуллина у хозяев не обернулись какими-либо негативными последствиями для их команд. Но вскоре «Авангард» сумел упрочить преимущество, несмотря на удаление защитника Максима Лажуа. В меньшинстве на 50-й и 51-й минутах шайбы в ворота «волков» забросили нападающие Константин Окулов и Василий Пономарев. Уже в равных составах на 53-й минуте гол на свой счет записал и Афанасьев.

«Нефтехимик» остался вторым в Восточной конференции, на его счету после 27 игр по-прежнему 31 очко. «Авангард» же поднялся с четвертой на третью позицию, набрав 30 очков в 25 матчах.

До сегодняшней игры в рамках домашней серии «Нефтехимик» столь же разгромно, 1:5, проиграл ярославскому «Локомотиву», но затем взял верх над уфимским «Салаватом Юлаевым». Следующий матч нижнекамцы тоже проведут на своем льду – 17 ноября они встретятся с минским «Динамо».