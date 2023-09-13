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В «Пятёрочках» Татарстана стартовала новая акция «Сентябрьские миллионы»
11 сентября во всех магазинах «Пятёрочка» запустилась акция «Сентябрьские миллионы», в рамках которой разыграет среди своих гостей 4 000 000 рублей и другие ценные призы. Акция продлится до 15 октября 2023 года.
Каждый, кто участвует в акции «Сентябрьские миллионы», получит возможность выиграть один из трёх миллионов рублей разными способами.
Первый способ:
— совершить покупку на сумму от 600 рублей и зарегистрировать чек на сайте actions.5ka.ru.
При этом покупатель может принять участие в еженедельном розыгрыше ценных призов от торговой сети. Главный приз — 1 миллион рублей — будет разыгран по итогам акции. Статус розыгрышей можно регулярно отслеживать в личном кабинете на сайте.
Второй способ выиграть миллион:
— совершить покупки в «Пятёрочке», собрав при этом 10 достижений. Достижения можно получить за приобретение определённого количества товаров, совершение покупок сразу в нескольких магазинах сети, отказ от пластикового пакета на кассе и многое другое.
Третий способ выиграть миллион подразумевает привлечение друзей:
— участник акции должен отправить своему другу ссылку, по которой друг должен зарегистрироваться и загрузить чек.
Каждый из двоих победителей розыгрыша станет обладателями по 1 000 000 рублей. Дополнительный приз можно получить при покупке в сервисе экспресс-доставки, при которой у каждого гостя есть возможность выиграть сертификат на покупку кухонного комбайна.
Приобретая продукцию определённых брендов, покупатели смогут принять участие в дополнительном еженедельном розыгрыше призов за покупку на любую сумму товаров от партнеров*.
Все подробности об акции, условиях участия, порядке проведения розыгрыша и выдачи призов можно узнать на сайте actions.5ka.ru.
*Все партнёры указаны на сайте акции
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