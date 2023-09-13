В «Пятёрочках» Татарстана стартовала новая акция «Сентябрьские миллионы»

Фото: пресс-служба торговой сети «Пятёрочка»

11 сентября во всех магазинах «Пятёрочка» запустилась акция «Сентябрьские миллионы», в рамках которой разыграет среди своих гостей 4 000 000 рублей и другие ценные призы. Акция продлится до 15 октября 2023 года.

Каждый, кто участвует в акции «Сентябрьские миллионы», получит возможность выиграть один из трёх миллионов рублей разными способами.

Первый способ:

— совершить покупку на сумму от 600 рублей и зарегистрировать чек на сайте actions.5ka.ru.

При этом покупатель может принять участие в еженедельном розыгрыше ценных призов от торговой сети. Главный приз — 1 миллион рублей — будет разыгран по итогам акции. Статус розыгрышей можно регулярно отслеживать в личном кабинете на сайте.

Второй способ выиграть миллион:

— совершить покупки в «Пятёрочке», собрав при этом 10 достижений. Достижения можно получить за приобретение определённого количества товаров, совершение покупок сразу в нескольких магазинах сети, отказ от пластикового пакета на кассе и многое другое.

Третий способ выиграть миллион подразумевает привлечение друзей:

— участник акции должен отправить своему другу ссылку, по которой друг должен зарегистрироваться и загрузить чек.

Каждый из двоих победителей розыгрыша станет обладателями по 1 000 000 рублей. Дополнительный приз можно получить при покупке в сервисе экспресс-доставки, при которой у каждого гостя есть возможность выиграть сертификат на покупку кухонного комбайна.

Приобретая продукцию определённых брендов, покупатели смогут принять участие в дополнительном еженедельном розыгрыше призов за покупку на любую сумму товаров от партнеров*.

Все подробности об акции, условиях участия, порядке проведения розыгрыша и выдачи призов можно узнать на сайте actions.5ka.ru.

*Все партнёры указаны на сайте акции

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