Старт продаж квартир в центре Авиастроя: образцовый дом «Авторы на Годовикова»

«Наш принцип как девелопера, специализирующегося на строительстве особой недвижимости высокого класса, — эстетика с исключительным вниманием к деталям. Его мы воплощаем и в проектах доступного формата, создавая авторские штучные дома», — говорят основатели компании «Авторы» Владимир Михайлов и Айдар Мифтахов.

Основатели компании «Авторы» Владимир Михайлов и Айдар Мифтахов

Компания с 2023 года реализует высококлассное жилье в центральной части города, включая два дома бизнес-класса с видами на Волгу в Адмиралтейской слободе и клубный дом на главной пешеходной улице города. Теперь в их портфолио появились квартиры в новом доме комфорт-класса на улице Годовикова. Этот проект включает четыре секции с уникальной архитектурой, концептуальное благоустройство с многофункциональными общественными пространствами, большую игровую площадку во дворе для детей разных возрастов и просторную дизайнерскую комнату для детей в холле. Масштабный проект озеленения также соответствует высоким стандартам амбициозного девелопера. Новый дом станет качественным комфорт-классом с инновационной концепцией, каких, вероятно, не хватает в этом районе Казани. Все подробности наполнения проекта, планировок и акций от застройщика можно узнать в нашем материале.

Уникальная архитектура в окружении богатой инфраструктуры: новый проект от компании «Авторы» будет реализован на улице Годовикова

Застройщик планирует построить четыре секции жилого дома комфорт-класса на 169 квартир в активной части Авиастроительного района. Проект полностью соответствует принципам компании: эксклюзивная архитектура, внимание к деталям и почтение к истории места строительства.

«Новый дом располагается в уже сформированном районе с развитой инфраструктурой, — подчеркивает коммерческий директор компании Елена Фаттахова. — Социальные вопросы здесь не возникают: в непосредственной близости находятся детские сады, школы, многочисленные больницы и парки». В пределах десяти минут пешком можно дойти до пяти детских садов и четырех школ, предлагающих различные образовательные программы, а также двух парков и скверов для прогулок.

Примечательно, что в этом районе наблюдается активное развитие. В будущем на расстоянии пешей доступности от дома «Авторы на Годовикова» планируется строительство акватермального комплекса — так называемых «Казанских терм». Привлекательная окружающая территория повышает инвестиционную ценность квартир в этом районе.

Что же собой представляет новый проект компании «Авторы»? Это четыре объединенные секции, самая высокая из которых достигает 13 этажей. «Цвета фасада доминирующей секции подобраны так, чтобы не перегружать общий архитектурный стиль и гармонично сливаться с небом», — поясняет архитектор команды проекта Анастасия Яременко.

Центральная концепция оформления фасада включает визуальное выделение малоэтажных секций с помощью натурального красно-коричневого кирпича. Кроме того, на фасаде планируются металлические ламели, что придаст зданию изящный вид. За ними будут спрятаны ниши для кондиционеров.

Архитектор проекта Олег Маклаков также внедрил в дизайн фасада фигурную кирпичную кладку. «Фасад здания будет разнообразен по текстуре и цвету, с множеством деталей, которые привлекают внимание и вызывают желание изучать», — подчеркивает Яременко. Для выделения всех архитектурных элементов дома будет использована многоуровневая подсветка, благодаря чему эстетика фасада будет видна и в вечернее время.

Компания «Авторы» приложила усилия, чтобы собрать команду лучших специалистов, что обеспечило проекту высокий уровень экспертизы. В числе участников — архитектурное бюро «Аксиом Архитект», известное своими знаменитыми проектами в центре города, а также проектное бюро «Армида», которое за последнее десятилетие создало множество различных жилых комплексов. Еще одним ключевым участником команды стало архитектурное бюро BLOK, которое имеет широкий опыт на федеральном уровне и активно сотрудничает с компанией «Брусника». Вопросами проектного финансирования занимается ПАО «Сбербанк».

Партнером проекта выступила компания AR Group, обладающая высокой квалификацией и многолетним опытом в этой области.

Двор будет спроектирован с учетом концепции траектории полета: здесь будет единая линия движения, многофункциональные зоны и «воздушное» озеленение

Будущее здание на Годовикова отличается амбициозными планами по благоустройству дворовой и прилегающей территории. На площади 3,6 тыс. кв. метров будут размещаться детские зоны для жителей разного возраста, места для отдыха, активного времяпрепровождения и даже отдельный участок для выгула собак.

«Здесь особенно ярко раскрывается история Авиастроительного района, — отмечает архитектор компании «Авторы». — Создается впечатление, что весь двор подняли в небо и расположили прямо на облаках». В оформлении используются белые и голубые оттенки, декоративные ветряные мельницы и бумажные самолетики, которые отсылают к основной концепции проекта.

Двор выстроен вокруг темы траектории полета. Все зоны связывает единая плавная линия, которая проходит через всю территорию двора. Она служит основой для мест отдыха и многофункциональных зон, направляя жителей дома.

Линия берет свое начало от многофункциональной зоны, где будет размещен амфитеатр и стенка для скалолазания. Рядом разместят просторную беседку с навесом, которая станет центром общения и встреч для будущих жильцов.

Беседка расположена рядом с первой детской зоной для малышей, чтобы родители могли спокойно отдыхать во дворе, не оставляя детей без присмотра. «Мы, как всегда, придерживаемся принципов добрососедства. В беседке можно устраивать детские праздники и мастер-классы, а в многофункциональной зоне — заниматься йогой вместе», — говорит Яременко.

Затем траектория переходит в игровую зону для детей постарше, где будет установлен большой игровой комплекс с горками и различными активностями на мягкой геопластике. Площадка комплекса спроектирована в форме облака, в верхней части которого располагается смотровая площадка, позволяющая почувствовать себя капитаном самолета.

Также во дворе дома «Авторы на Годовикова» будет спортивная зона и площадка для выгула собак. «Концепция проекта учитывает интересы каждого будущего жильца», — отмечает архитектор компании «Авторы».

Легкая и воздушная атмосфера будет подчеркиваться озеленением, которое занимает почти половину площади двора. Специалист по дендрологии Ольга Мясникова использует 25 видов злаков, цветов, кустарников и деревьев в нежных голубых тонах для создания эффекта легкости.

«Мы выбрали динамичные растения, которые легко реагируют на ветер, что соответствует общей идее проекта. Например, рядом с детскими площадками планируем высадить ивы», — добавляет она. Особое внимание уделяется кустарникам с легкой объемной листвой, напоминающей облака.

Благоустройство плавно окружает дом со всех сторон и переходит в прогулочный бульвар снаружи дома. «Это визитная карточка дома. Наблюдая за ним издалека, человек начинает ощущать атмосферу невесомости», — считает Мясникова. Кроме того, на первых этажах дома «Авторы на Годовикова» запланировано размещение 10 коммерческих объектов.

Мебель в акцентных цветах, игровая комната для детей и люстры, напоминающие иллюминаторы: что ждет внутри дома «Авторы на Годовикова»

В интерьере холлов также царит атмосфера полета. Проектом предусмотрены два холла с эффектом открытого неба, в центре которых разместится крупная люстра в форме иллюминатора. Закарнизное освещение создаст мягкий свет, который будет вести жителей к зонам ожидания, колясочным, паркингу и другим зонам.

Дизайн пространств компания, как всегда, выдерживает в своем авторском монохромном стиле. Архитектор проекта отмечает: «Цветовые акценты мы выбрали в соответствии с тематикой — это синие декоративные почтовые ящики и пуфы». Стоит упомянуть, что пуфы имеют форму самолетной турбины.

Дизайнеры из архитектурной студии BLOK STUDIO создали светлую атмосферу, избавившись от темных уголков, благодаря пастельному цвету стен, который отражает солнечные лучи и создает ощущение простора. Кроме того, стоит отметить функциональность внутренних пространств: это колясочные с собственным входом, зоны ожидания, санузлы с лапомойками для питомцев и тихие лифты с паркинга до квартир. А добраться до своего жилья поможет простая и стильная навигация.

Еще одним интересным элементом является просторная детская комната, где предусмотрены различные зоны для игр, отдыха, творчества и просмотра мультфильмов для детей разного возраста. Прозрачная перегородка позволит родителям следить за малышами, не находясь с ними в одном помещении.

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Елена Фаттахова добавляет: «Дети смогут продолжать свои игры и общение независимо от погоды». Кроме того, на всей территории дома будет организовано видеонаблюдение, что обеспечит полную безопасность.

В проекте предусмотрено 169 квартир площадью от 27 до 82 квадратных метров. Доступно шесть различных планировок — от студий до просторных трехкомнатных вариантов. На этаже будет располагаться не более 5 квартир.

Некоторые квартиры имеют отдельные кухни, однако большинство из них предлагает современный интерьер с совмещенной кухней-гостиной. Спальные комнаты размещены глубже внутри квартир, обеспечивая атмосферу уединения и спокойствия.

«Мы уверены, что спальня — это главная ценность в доме, поэтому размер наших квартир определяется количеством спальных комнат: А1 — одна спальня, А2 — две и так далее», — комментирует Фаттахова.

Большинство планировок включает гардеробные и остекленные балконы с панорамными окнами. Также в квартирах дома «Авторы на Годовикова» предусмотрены увеличенные ванные комнаты, а в более крупных вариантах имеются дополнительные санузлы для гостей.

Из квартиры можно спуститься в дизайнерский подземный паркинг на 131 машино-место, что довольно необычно для проектов комфорт-класса. «Дизайнерский паркинг уже становится традицией компании "Авторы". Важно, чтобы эстетика проекта проявлялась в каждом элементе дома», — подчеркивает Фаттахова. Это выражается в характерном для компании «Авторы» минималистичном черно-белом стиле.

Квартиры в доме «Авторы на Годовикова» уже доступны для покупки, а при полной предоплате застройщик предлагает скидку 6% от цены.

Дополнительную информацию можно найти на сайте компании.

«Авторы» — девелопер на рынке высококлассной недвижимости Казани, который создает эстетичные особые дома с исключительным вниманием к деталям. Девелопер прославился в Казани своими авторскими проектами, такими как лаунж-дома «Авторы на Большой» в районе Адмиралтейства в 4 километрах от Кремля и клубный дом «Авторы на Петербургской», который строится в центре города. Всего в портфеле компании 1 сданный проект, 4 проекта в реализации и еще 3 в разработке. Компания входит в топ-6 застройщиков ЕРЗ** РТ по потребительским качествам.

* ЕРЗ РТ — Единый ресурс застройщиков РТ

Застройщик ООО «СЗ ДЕВЕЛОПЕР 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Строительство профинансировано ПАО «Сбербанк»

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Фотографии и эскизы предоставлены ООО «Авторы Брокеридж»