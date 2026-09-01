«Эксперт РА»: сборы налога на прибыль в РТ растут за счет крупных госзаказов

Доходы региональных бюджетов в России по итогам первой половины 2026-го увеличились на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 11 трлн рублей, подсчитали в Рейтинговом агентстве «Эксперт РА». Рост был зафиксирован в 78 субъектах, при этом рост только налоговых и неналоговых доходов (ННД), которые в целом выросли на 10,3%, был отмечен в 83 регионах, в том числе в Республике Татарстан.

По оценке аналитиков агентства, в налоговых поступлениях наиболее заметную динамику показали НДФЛ (+15,6% на фоне роста фонда оплаты труда) и акцизы (+20,3% из-за пересмотра налогообложения ключевых подакцизных товаров). Но, что самое главное, после спада в первом квартале восстановились и поступления от налога на прибыль. В целом по регионам – на 7%.

В «Эксперт РА» объяснили это «наложением нескольких драйверов»: макроэкономической конъюнктуры (преимущественно в сырьевых регионах), административных мер, а также крупных госзаказов. Последний драйвер, по оценке «Эксперт РА», сильнее всего проявился, в числе прочего, в Республике Татарстан.

«По Татарстану основной прирост налога на прибыль организаций обеспечила нефтегазовая отрасль. Здесь скорее не прямой госзаказ, а государственно обусловленный спрос и регулирование рынка топлива, приведшие к высокой загрузке нефтеперерабатывающих мощностей», – в ответ на запрос «Татар-информа» объяснила ведущий аналитик по суверенным и региональным рейтингам агентства «Эксперт РА» Ольга Карпулевич.

По данным аналитиков агентства, так как на общероссийском уровне растет доля убыточных компаний (34,4% в январе – мае 2026-го против 31,1% в аналогичном периоде 2025-го), «органический характер роста налога на прибыль остается ограничен преимущественно сырьевыми секторами и крупнейшими предприятиями».

В этих условиях, считает Карпулевич, «про прогнозы на второе полугодие сказать сложно». «Могу привести недавнюю цитату министра финансов Татарстана: «В условиях сложной экономической ситуации во втором полугодии сохраняется риск снижения поступлений по налогу на прибыль». Так что да, риски снижения как минимум темпов налоговых поступлений во втором полугодии есть».

Впрочем, свежие данные об исполнении бюджета Татарстана за семь месяцев позволяют сохранять осторожный оптимизм. Так, поступления ННД в консолидированный бюджет Татарстана за январь – июль 2026-го выросли на 12,8%, до 381,8 млрд рублей (или на 43,3 млрд рублей), и по этому объему Татарстан сохраняет четвертое место среди субъектов России после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга и лидирует в Приволжском федеральном округе.

Крупнейшим источником доходов консолидированного бюджета остается НДФЛ, за семь месяцев его доля в объеме ННД составила 33%, или 127,2 млрд рублей. Налог на прибыль организаций обеспечил еще 109,4 млрд рублей (с ростом на 25,6% к январю – июлю прошлого года), при этом только в нефтегазовом комплексе поступления выросли на 92,6% (или более чем на 20 млрд рублей).