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Происшествия 1 сентября 2026 08:13

В Казани из горящей многоэтажки пожарные вывели 5 человек

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В Казани на пожаре в многоэтажке спасли 5 человек.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, сообщение о пожаре в многоэтажке коридорного типа на улице Братьев Касимовых поступило в 0:54. Загорелись матрас и внутренняя отделка одной из комнат. Прибывшие пожарные при помощи маски спасаемого вывели из опасности 5 человек. Еще 55 человек эвакуировались самостоятельно. Пострадавших нет.

Пожар был потушен в 1:30. Предполагаемая причина — поджог.

#гу мчс рф по рт
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