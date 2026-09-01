Две пенсии в 2026 году: кто может получать в Татарстане

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Отдельные категории татарстанцев имеют право на одновременное получение двух пенсий, которые назначаются по двум основаниям. Кто вправе претендовать на двойное пенсионное обеспечение – в материале «Татар-информа».

Участники Великой Отечественной войны

Инвалиды I, II или III группы, относящиеся к категориям участников Великой Отечественной войны, перечисленным в подпунктах «а»–«ж» и «и» подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», вправе одновременно получать:

- государственную пенсию по инвалидности;

- страховую пенсию по старости.

Причина установления инвалидности при этом значения не имеет.

Такое же право предоставляется инвалидам I, II и III группы, имеющим нагрудные знаки «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» или «Житель осажденного Сталинграда». Они также могут получать государственную пенсию по инвалидности одновременно со страховой пенсией по старости независимо от причины инвалидности.

Инвалиды вследствие военной травмы

Граждане, инвалидность которых наступила из-за военной травмы, могут получать два вида пенсионного обеспечения:

- государственную пенсию по инвалидности, рассчитанную с учетом норм для военной травмы;

- страховую пенсию по старости.

Добровольцы, получившие инвалидность

Для граждан-добровольцев, ставших инвалидами в результате ранения, увечья либо заболевания, связанных с исполнением обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании, предусмотрено несколько вариантов.

Они могут выбрать:

- государственную пенсию по инвалидности по правилам, установленным для военной травмы, вместе со страховой пенсией по старости;

- государственную пенсию по инвалидности по нормам военной травмы одновременно с пенсией за выслугу лет, назначаемой военнослужащим в соответствии с Законом № 4468-1.

Аналогичные положения распространяются на граждан, инвалидность которых связана с увечьем или заболеванием, полученными во время участия в боевых действиях в составе Вооруженных Сил ДНР, Народной милиции ЛНР, а также воинских формирований и органов ДНР и ЛНР.

В данном случае также возможен выбор между:

- государственной пенсией по инвалидности по нормам военной травмы и страховой пенсией по старости;

- государственной пенсией по инвалидности по нормам военной травмы и пенсией за выслугу лет для военнослужащих по Закону № 4468-1.

Право на аналогичное сочетание пенсионных выплат имеют граждане, получившие инвалидность вследствие увечья или заболевания во время СВО при исполнении контракта с организациями, оказывающими содействие Вооруженным Силам России.

Пенсионное обеспечение родителей погибших военнослужащих

Родители военнослужащих, погибших или умерших во время службы по призыву, а также умерших после увольнения вследствие военной травмы, могут претендовать на одновременное получение нескольких пенсионных выплат. Исключение составляют ситуации, когда смерть военнослужащего наступила вследствие его противоправных действий.

Для таких граждан предусмотрен выбор одного из вариантов:

- государственная пенсия по случаю потери кормильца плюс страховая пенсия по старости или инвалидности;

- государственная пенсия по случаю потери кормильца одновременно с социальной пенсией по старости или инвалидности;

- государственная пенсия по случаю потери кормильца и пенсия за выслугу лет либо по инвалидности, предусмотренная для военнослужащих Законом № 4468-1.

Родители погибших или умерших граждан-добровольцев также могут получать государственную пенсию по случаю потери кормильца одновременно с другой пенсией, назначенной по российскому законодательству. Исключение составляют иные разновидности пенсии по случаю потери кормильца.

Это правило применяется, если доброволец погиб либо умер во время нахождения в добровольческом формировании или после завершения соответствующего контракта вследствие ранения, увечья, травмы, контузии или заболевания, полученных в связи с исполнением обязанностей по контракту.

Вдовы и вдовцы погибших военнослужащих и добровольцев

Вдовы военнослужащих, погибших вследствие военной травмы во время службы по призыву, если они не вступили в новый брак, также могут сочетать государственную пенсию по случаю потери кормильца с другим видом пенсионного обеспечения. Исключение предусмотрено для случаев смерти военнослужащего в результате его противоправных действий.

Возможны следующие комбинации:

- государственная пенсия по случаю потери кормильца, назначенная по нормам военной травмы, и страховая пенсия по старости или инвалидности;

- государственная пенсия по случаю потери кормильца по нормам военной травмы и социальная пенсия по старости или инвалидности;

- государственная пенсия по случаю потери кормильца по нормам военной травмы и пенсия за выслугу лет либо по инвалидности для военнослужащих по Закону № 4468-1.

Не вступившие в новый брак вдовы или вдовцы граждан-добровольцев, погибших либо умерших во время пребывания в добровольческом формировании или после окончания соответствующего контракта, также имеют право на сочетание пенсионных выплат.

Если смерть наступила вследствие ранения, увечья, травмы, контузии или заболевания, связанных с исполнением обязанностей по контракту, может назначаться государственная пенсия по случаю потери кормильца по нормам военной травмы и одновременно любая другая пенсия, предусмотренная законодательством РФ. Исключение — другие виды пенсии по случаю потери кормильца.

Дети погибших военнослужащих и добровольцев

Дети-инвалиды военнослужащих, погибших или умерших во время службы по призыву либо после увольнения вследствие военной травмы, могут получать один из двух вариантов пенсионного обеспечения:

- государственную пенсию по случаю потери кормильца вместе с социальной пенсией по инвалидности;

- страховую пенсию по случаю потери кормильца одновременно с социальной пенсией по инвалидности.

Исключением являются случаи, когда смерть военнослужащего произошла в результате его противоправных действий.

Такие же варианты предусмотрены для детей-инвалидов граждан-добровольцев, погибших или умерших во время пребывания в добровольческих формированиях либо после завершения соответствующего контракта. Необходимо, чтобы смерть была связана с ранением, увечьем, травмой, контузией или заболеванием, полученными при исполнении обязанностей по контракту.

Инвалиды с детства I и II группы

Инвалиды с детства I и II группы, являющиеся детьми военнослужащих, погибших или умерших в период службы по призыву либо после увольнения вследствие военной травмы, могут получать один из следующих вариантов:

- государственную пенсию по случаю потери кормильца и социальную пенсию по инвалидности;

- страховую пенсию по случаю потери кормильца и социальную пенсию по инвалидности;

- государственную пенсию по случаю потери кормильца вместе со страховой пенсией по инвалидности или по старости.

Аналогичные правила действуют в отношении инвалидов с детства I и II группы, являющихся детьми погибших или умерших граждан-добровольцев. При этом смерть добровольца должна быть связана с увечьем, ранением, травмой, контузией или заболеванием, полученными при исполнении обязанностей по контракту.

Для этой категории также предусмотрены три возможных сочетания:

- государственная пенсия по случаю потери кормильца + социальная пенсия по инвалидности;

- страховая пенсия по случаю потери кормильца + социальная пенсия по инвалидности;

- государственная пенсия по случаю потери кормильца + страховая пенсия по инвалидности или по старости.

Семьи граждан, пострадавших от радиации после аварии на ЧАЭС

Члены семей умерших граждан, которые получили или перенесли лучевую болезнь либо другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие аварии на Чернобыльской АЭС или участия в ликвидации ее последствий, также могут иметь право на два вида пенсии.

Это относится и к членам семей умерших граждан, работавших на эксплуатации Чернобыльской АЭС или выполнявших работы в зоне отчуждения, а также к членам семей граждан, ставших инвалидами вследствие катастрофы на ЧАЭС.

Для них предусмотрены следующие варианты:

- государственная пенсия по случаю потери кормильца вместе со страховой пенсией по старости или инвалидности;

- государственная пенсия по случаю потери кормильца одновременно с социальной пенсией по старости или инвалидности.

Космонавты

Граждане, относящиеся к числу космонавтов, могут одновременно получать государственную пенсию за выслугу лет либо государственную пенсию по инвалидности, предусмотренную для военнослужащих, и страховую пенсию по старости.

При расчете страховой пенсии из нее исключается фиксированная выплата.

Члены семей погибших или умерших космонавтов вправе получать государственную пенсию по случаю потери кормильца одновременно с другой пенсией, назначенной в соответствии с российским законодательством. Исключение составляют другие виды пенсии по случаю потери кормильца.

Работники летно-испытательного состава

Гражданам из числа работников летно-испытательного состава может назначаться одновременно:

- пенсия за выслугу лет по Федеральному закону № 166-ФЗ;

- доля страховой пенсии по старости, которая устанавливается к пенсии за выслугу лет.

Бывшие военнослужащие

Бывшие военнослужащие, за исключением граждан, проходивших службу по призыву на должностях солдат, матросов, сержантов и старшин, могут получать пенсию за выслугу лет либо пенсию по инвалидности для военнослужащих вместе со страховой пенсией по старости.

При этом из страховой пенсии исключается фиксированная выплата.

Бывшие федеральные государственные служащие

Для бывших федеральных государственных гражданских служащих законодательство также предусматривает возможность сочетания двух выплат.

Они могут получать пенсию за выслугу лет, назначенную по Федеральному закону № 166-ФЗ, и одновременно долю страховой пенсии по старости, установленную к пенсии за выслугу лет.