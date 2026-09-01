Врачи РКОД откачали 16 литров жидкости, удаляя у жительницы РТ опухоль в 4,5 кг

Фото: канал МАКС Альмира Абашева

Врачи Республиканского клинического онкологического диспансера удалили у жительницы РТ опухоль в 4,5 кг. Об этом в соцсетях сообщил глава Минздрава РТ Альмир Абашев.

Два года назад у 62-летней женщины из Казани начал увеличиваться живот. Связав это с набором веса, женщина не стала идти к врачу. Тем не менее, спустя время вес ушел, а живот продолжил расти. Тогда женщина обратилась в поликлинику, где ее перенаправили в Республиканский клинический онкологический диспансер им. проф. М.З. Сигала.

Во время обследования врачи выявили опухоль, после чего было решено удалить ее хирургически. Во время полостной операции из опухоли откачали 16 литров жидкости, а затем вместе с маткой, левым яичником, маточной трубой и большим сальником удалили и само новообразование.

Уже на следующий день после операции женщина встала на ноги. Ее уже выписали из больницы.

«Хочу обратиться ко всем женщинам, чтобы не запускали болезнь и следили за своим здоровьем», – предупреждает пациентка.