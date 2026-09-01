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Общество 1 сентября 2026 08:26

Чернышенко рассказал, что в школы России пойдут 1,5 млн первоклассников

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Чернышенко рассказал, что в школы России пойдут 1,5 млн первоклассников
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В новом учебном году в российские школы пойдут 1,5 млн первоклассников. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, слова которого приводит РИА Новости.

Чернышенко отметил, что для 1,5 млн детей новый учебный год станет началом школьной жизни. Он также напомнил слова Президента России Владимира Путина о том, что школа должна не только давать современные знания и компетенции, но и заниматься просвещением и воспитанием, помогать молодым людям сформировать прочную систему ценностей и развиваться как гармоничные личности.

Вице-премьер выразил уверенность, что возможности для этого первоклассникам обеспечат меры национального проекта «Молодежь и дети», работа педагогов и поддержка родителей. По его словам, это поможет школьникам раскрыть и реализовать свой потенциал.

#первоклассники #1 сентября #день знаний #Дмитрий Чернышенко
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