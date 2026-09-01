Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем знаний

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Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил школьников, студентов, педагогов, работников и ветеранов системы образования, а также родителей с Днем знаний.

«Примите искренние поздравления с Днем знаний – праздником, который объединяет поколения общим чувством радостного волнения, счастливых улыбок и светлых надежд», – говорится в обращении Раиса РТ.

Минниханов отметил, что система образования Татарстана по праву считается одной из ведущих в стране. За последние годы в республике построили десятки современных школ, оснащенных по последнему слову техники, а также реализовали инициативы по поддержке юных талантов и повышению престижа профессии педагога.

«Опираясь на лучшие отечественные традиции и передовые технологии, мы открываем молодому поколению путь к большим победам», – подчеркнул Раис Татарстана.

По его словам, власти республики продолжают развивать образовательную инфраструктуру, создавать условия для гармоничного становления личности и расширять сеть дополнительного образования, чтобы помочь каждому ребенку найти свое призвание.

Отдельно Минниханов поздравил первоклассников, для которых школьный звонок в этом году прозвучит впервые.

«Впереди вас ждет удивительное время: именно за школьной партой вы обретете верных друзей, научитесь ставить амбициозные цели и уверенно их достигать», – обратился он к первоклассникам.

Раис РТ также выразил признательность педагогическому сообществу Татарстана. В новом учебном году к работе приступают около 80 тыс. учителей и воспитателей.

«Вы закладываете нравственные ориентиры, учите ответственности, честности и состраданию, делитесь своей мудростью и душевным теплом. Спасибо за ваш ежедневный труд, безграничное терпение и неравнодушие к судьбе каждого воспитанника», – отметил Минниханов.

Он пожелал школьникам и студентам стремления к знаниям и успехов в учебе, преподавателям – профессионального долголетия и благодарных учеников, а родителям – мудрости и поводов для гордости за своих детей.

«Пусть новый учебный год станет периодом созидательного труда и значимых достижений. Крепкого здоровья, мира, добра и благополучия вам и вашим близким!» – пожелал лидер республики.

«С Днем знаний!» – заключил Минниханов.