Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем знаний
Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил школьников, студентов, педагогов, работников и ветеранов системы образования, а также родителей с Днем знаний.
«Примите искренние поздравления с Днем знаний – праздником, который объединяет поколения общим чувством радостного волнения, счастливых улыбок и светлых надежд», – говорится в обращении Раиса РТ.
Минниханов отметил, что система образования Татарстана по праву считается одной из ведущих в стране. За последние годы в республике построили десятки современных школ, оснащенных по последнему слову техники, а также реализовали инициативы по поддержке юных талантов и повышению престижа профессии педагога.
«Опираясь на лучшие отечественные традиции и передовые технологии, мы открываем молодому поколению путь к большим победам», – подчеркнул Раис Татарстана.
По его словам, власти республики продолжают развивать образовательную инфраструктуру, создавать условия для гармоничного становления личности и расширять сеть дополнительного образования, чтобы помочь каждому ребенку найти свое призвание.
Отдельно Минниханов поздравил первоклассников, для которых школьный звонок в этом году прозвучит впервые.
«Впереди вас ждет удивительное время: именно за школьной партой вы обретете верных друзей, научитесь ставить амбициозные цели и уверенно их достигать», – обратился он к первоклассникам.
Раис РТ также выразил признательность педагогическому сообществу Татарстана. В новом учебном году к работе приступают около 80 тыс. учителей и воспитателей.
«Вы закладываете нравственные ориентиры, учите ответственности, честности и состраданию, делитесь своей мудростью и душевным теплом. Спасибо за ваш ежедневный труд, безграничное терпение и неравнодушие к судьбе каждого воспитанника», – отметил Минниханов.
Он пожелал школьникам и студентам стремления к знаниям и успехов в учебе, преподавателям – профессионального долголетия и благодарных учеников, а родителям – мудрости и поводов для гордости за своих детей.
«Пусть новый учебный год станет периодом созидательного труда и значимых достижений. Крепкого здоровья, мира, добра и благополучия вам и вашим близким!» – пожелал лидер республики.
«С Днем знаний!» – заключил Минниханов.