«Новогодняя ночь с ТНВ»: зрителей канала ждет праздничная программа и мюзикл

Телеканал ТНВ-Татарстан в Новый год приготовил разнообразную праздничную программу. Она начнется 31 декабря в 11.00 мск с Республиканской новогодней елки, получившей название «Тайна новогодних игрушек — Яңа ел уенчыкларының тылсымы». Затем в эфир выйдут праздничные выпуски популярных передач.



В 22.05 мск зрителей ожидает праздничный сюрприз — премьера мюзикла «Хәситә». Сюжет фильма разворачивается вокруг татарского женского драгоценного украшения. Потеря семейной реликвии — сильное потрясение для семьи.



Главные роли в музыкальном проекте исполняют знаменитые артисты татарской эстрады — Салават Минниханов и Гузалем, Булат Хисматов, Гузель Идрисова, Ильгиз Шайхразиев, актриса Камаловского театра Дания Нуруллина и многие другие.



В 23.50 мск состоится трансляция новогоднего обращения президента Татарстана Рустама Минниханова, а в 23.55 мск к зрителям канала обратится с поздравлениями президент России Владимир Путин. Затем под девизом «Проведем Новогоднюю ночь с ТНВ» начнется концертная программа с участием популярных артистов.



1 января в 19:00 мск зрители смогут увидеть церемонию награждения 10-й Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы». Подробнее о передачах праздничной программы вы сможете ознакомиться здесь.