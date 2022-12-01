Названы лауреаты Х Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы»

10 декабря в 18.00 в концертном зале «Пирамида» состоится юбилейная Х Национальная музыкальная премия «Болгар радиосы». В этом году она пройдет со зрителями.

В церемонии примут участие популярные исполнители татарской эстрады. Зрители в этот день смогут окунуться в праздничное настроение уже в фойе концертного зала «Пирамида».

Напомним, что целью Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» является поиск певцов и песен, которые находят отклик в сердцах наших радиослушателей. С надеждой, что в будущем они войдут в золотой фонд татарской песни. Наряду с сохранением и освещением творчества легендарных певцов, радиокомпания помогает открытию новых имен и популяризацию творчества начинающих исполнителей.

В список лауреатов Х Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» вошли 30 исполнителей татарской эстрады:

1. Салават Фатхутдинов;

2. Айдар Галимов;

3. Гузель Уразова;

4. Ришат Тухватуллин;

5. Ильсия Бадретдинова;

6. Филюс Кагиров;

7. Винера Ганиева;

8. Раяз Фасихов;

9. Рифат Зарипов;

10. Зинира и Ризат Рамазановы;

11. Алсу и Азат Фазлыевы;

12. Ильвина;

13. Марат Яруллин;

14. Эльмира Калимуллина;

15. Эльмир Низамов;

16. Гульназ и Ильсур Шарипзяновы;

17. Рафина Ганиуллина и Разиль Камалов;

18. Ильгиз Мухутдинов;

19. Саида Мухаметзянова;

20. Юлия Гарифуллина;

21. Рамиля и Рамиль Хайрутдиновы;

22. Лейла и Рустам Галиевы;

23. Анастасия Макарова;

24. Рафис Калимуллин;

25. Зарина Хасаншина;

26. Мурат Гайсин;

27. Винарис Ильегет;

28. Ильдар Ямалиев;

29. Ильназ Бах;

30. ЛЕГЕНДА ТАТАРСКОЙ ЭСТРАДЫ.

По традиции ведущая концерта и личность легенды татарской эстрады не оглашаются вплоть до церемонии вручения музыкальной премии «Болгар радиосы».

Х юбилейное вручение Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» состоится в концертном зале «Пирамида» в 18.00 часов. Билеты на сайте kassir.ru, а также в кассе Пирамиды (6+).

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