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Культура
1 декабря 2022  09:52

Названы лауреаты Х Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы»

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Названы лауреаты Х Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы»

10 декабря в 18.00 в концертном зале «Пирамида» состоится юбилейная Х Национальная музыкальная премия «Болгар радиосы». В этом году она пройдет со зрителями.

В церемонии примут участие популярные исполнители татарской эстрады. Зрители в этот день смогут окунуться в праздничное настроение уже в фойе концертного зала «Пирамида».

Напомним, что целью Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» является поиск певцов и песен, которые находят отклик в сердцах наших радиослушателей. С надеждой, что в будущем они войдут в золотой фонд татарской песни. Наряду с сохранением и освещением творчества легендарных певцов, радиокомпания помогает открытию новых имен и популяризацию творчества начинающих исполнителей. 

В список лауреатов Х Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» вошли 30 исполнителей татарской эстрады: 
1.    Салават Фатхутдинов;
2.    Айдар Галимов;
3.    Гузель Уразова; 
4.    Ришат Тухватуллин;
5.    Ильсия Бадретдинова; 
6.    Филюс Кагиров; 
7.    Винера Ганиева; 
8.    Раяз Фасихов; 
9.    Рифат Зарипов; 
10.    Зинира и Ризат Рамазановы; 
11.    Алсу и Азат Фазлыевы;
12.    Ильвина; 
13.    Марат Яруллин; 
14.    Эльмира Калимуллина; 
15.    Эльмир Низамов; 
16.    Гульназ и Ильсур Шарипзяновы;
17.     Рафина Ганиуллина и Разиль Камалов; 
18.    Ильгиз Мухутдинов; 
19.    Саида Мухаметзянова;
20.    Юлия Гарифуллина; 
21.    Рамиля и Рамиль Хайрутдиновы; 
22.    Лейла и Рустам Галиевы;
23.    Анастасия Макарова; 
24.    Рафис Калимуллин; 
25.    Зарина Хасаншина; 
26.     Мурат Гайсин;
27.     Винарис Ильегет;
28.    Ильдар Ямалиев; 
29.    Ильназ Бах;
30.    ЛЕГЕНДА ТАТАРСКОЙ ЭСТРАДЫ. 

По традиции ведущая концерта и личность легенды татарской эстрады не оглашаются вплоть до церемонии вручения музыкальной премии «Болгар радиосы».
Х юбилейное вручение Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» состоится в концертном зале «Пирамида» в 18.00 часов. Билеты на сайте kassir.ru, а также в кассе Пирамиды (6+).

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