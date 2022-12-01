Названы лауреаты Х Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы»
10 декабря в 18.00 в концертном зале «Пирамида» состоится юбилейная Х Национальная музыкальная премия «Болгар радиосы». В этом году она пройдет со зрителями.
В церемонии примут участие популярные исполнители татарской эстрады. Зрители в этот день смогут окунуться в праздничное настроение уже в фойе концертного зала «Пирамида».
Напомним, что целью Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» является поиск певцов и песен, которые находят отклик в сердцах наших радиослушателей. С надеждой, что в будущем они войдут в золотой фонд татарской песни. Наряду с сохранением и освещением творчества легендарных певцов, радиокомпания помогает открытию новых имен и популяризацию творчества начинающих исполнителей.
В список лауреатов Х Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» вошли 30 исполнителей татарской эстрады:
1. Салават Фатхутдинов;
2. Айдар Галимов;
3. Гузель Уразова;
4. Ришат Тухватуллин;
5. Ильсия Бадретдинова;
6. Филюс Кагиров;
7. Винера Ганиева;
8. Раяз Фасихов;
9. Рифат Зарипов;
10. Зинира и Ризат Рамазановы;
11. Алсу и Азат Фазлыевы;
12. Ильвина;
13. Марат Яруллин;
14. Эльмира Калимуллина;
15. Эльмир Низамов;
16. Гульназ и Ильсур Шарипзяновы;
17. Рафина Ганиуллина и Разиль Камалов;
18. Ильгиз Мухутдинов;
19. Саида Мухаметзянова;
20. Юлия Гарифуллина;
21. Рамиля и Рамиль Хайрутдиновы;
22. Лейла и Рустам Галиевы;
23. Анастасия Макарова;
24. Рафис Калимуллин;
25. Зарина Хасаншина;
26. Мурат Гайсин;
27. Винарис Ильегет;
28. Ильдар Ямалиев;
29. Ильназ Бах;
30. ЛЕГЕНДА ТАТАРСКОЙ ЭСТРАДЫ.
По традиции ведущая концерта и личность легенды татарской эстрады не оглашаются вплоть до церемонии вручения музыкальной премии «Болгар радиосы».
Х юбилейное вручение Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» состоится в концертном зале «Пирамида» в 18.00 часов. Билеты на сайте kassir.ru, а также в кассе Пирамиды (6+).
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