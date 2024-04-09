Минниханов принял участие в заседании части оргкомитета Годов культуры России и Китая

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в первом заседании российской части организационного комитета по подготовке и проведению Годов культуры России — Китая. Мероприятие прошло по видеосвязи под руководством вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В ходе беседы было отмечено, что сегодня сотрудничество с Китаем является одним из важнейших международных направлений. Интерес к предстоящим событиям, по словам Голиковой, проявляют обе стороны. На 16 мая назначено официальное открытие перекрестных Годов культуры России — Китая, уточнила она.

Мероприятия в рамках Годов культуры России — Китая необходимо провести на самом высоком уровне, подчеркнула в связи с этим вице-премьер РФ.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Президент России Владимир Путин в начале января подписал распоряжение о проведении перекрестного Года культуры Россия — Китай. Мероприятия будут проходить в 2024 и 2025 годах. Правительство РФ утвердило состав российской части оргкомитета, ее возглавила вице-премьер Татьяна Голикова.

В состав оргкомитета вошли руководители Санкт-Петербурга, Татарстана и ряда граничащих с Китаем регионов, директора музеев — Московского Кремля, Государственного исторического музея, Русского музея, Государственного Эрмитажа, а также Российской государственной библиотеки, Московского цирка, Большого и Мариинского театров.