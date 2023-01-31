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Ру Тат
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Официальная хроника
31 января 2023  12:40

Минниханов освободил от должности умершего главу Минздрава РТ Марата Садыкова

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Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ об освобождении Марата Садыкова от должности главы Минздрава РТ. Напомним, что министр скончался 29 января в возрасте 53 лет.

«Освободить Садыкова Марата Наилевича от должности министра здравоохранения Республики Татарстан в связи со смертью», — говорится в документе.

Марат Садыков умер 29 декабря на 54-м году жизни. По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца. Прощание с ним прошло вчера в Поволжском институте физической культуры, спорта и туризма.

#Рустам Минниханов #Марат Садыков
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