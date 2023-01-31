Минниханов освободил от должности умершего главу Минздрава РТ Марата Садыкова

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ об освобождении Марата Садыкова от должности главы Минздрава РТ. Напомним, что министр скончался 29 января в возрасте 53 лет.

«Освободить Садыкова Марата Наилевича от должности министра здравоохранения Республики Татарстан в связи со смертью», — говорится в документе.

Марат Садыков умер 29 декабря на 54-м году жизни. По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца. Прощание с ним прошло вчера в Поволжском институте физической культуры, спорта и туризма.