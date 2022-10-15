«Они очень близкие мне люди»: Денис Мацуев выступит с Госоркестром РТ

В Казани, в Государственном Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева, 16 и 17 октября состоится Х музыкальный фестиваль «Денис Мацуев у друзей». Государственный академический симфонический оркестр РТ вновь выйдет на сцену вместе с выдающимся пианистом современности — народным артистом России Денисом Мацуевым.

«„Денис Мацуев у друзей“ — исключительно казанский фестиваль. У него очень точное название: здесь каждый, кто выходит на сцену, — и маэстро Сладковский, и все музыканты Симфонического оркестра Татарстана — это очень близкие мне люди. Я прошел с ними долгий путь. Я очень мощно от них подзаряжаюсь», — отмечает сам Денис Мацуев.

«Денис Мацуев у друзей» — совместный проект художественного руководителя и главного дирижера ГАСО РТ, народного артиста России и Татарстана, профессора Александра Сладковского и Дениса Мацуева. Вот уже десять лет он завоевывает сердца слушателей и заслуженно занимает почетное место среди значимых культурных событий Республики Татарстан.

В день открытия фестиваля, 16 октября, концерт окажется посвящен музыке выдающегося русского композитора Сергея Прокофьева. Со сцены прозвучат его Третий фортепианный концерт и Третья симфония.

На следующий день, 17 октября, казанская публика услышит Первый и Второй концерты для фортепиано с оркестром Ференца Листа и Симфонию №3 Людвига ван Бетховена.

В оба дня фортепианные партии исполнит сам Денис Мацуев. За дирижерский пульт встанет заслуженный артист России Юрий Ткаченко.

Кроме того, с 15 по 16 октября в Казани пройдут прослушивания и мастер-классы педагогов — членов художественно-экспертного совета Благотворительного фонда «Новые Имена» имени Иветты Вороновой, президентом которого является Денис Мацуев. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, направлен на поиск, поддержку молодых талантов и проводится во многих регионах России.

По итогам прослушиваний и мастер-классов будут назначены стипендии фонда и вручены путевки (приглашения в Международную летнюю творческую школу «Новые имена» в Суздале).

Помимо прочего, 17 октября на сцене ГБКЗ имени Сайдашева состоится гала-концерт стипендиатов фонда и торжественное награждение победителей.

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