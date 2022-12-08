Директор МТС в РТ – о ценах на связь, защите от мошенников и поддержке бизнеса

Как сэкономить на мобильной связи и домашнем интернете? Как обезопасить близких от мошенников? Чем полезны цифровые инструменты бизнесу и МСП? На эти и другие вопросы об услугах, возможностях для татарстанцев и технологиях МТС ответил директор компании в Татарстане Марат Шакиров.

– Прикладными и важными для татарстанцев остаются вопросы о тарифах и качестве мобильной связи. Жительница Кощаково Резеда уточняет, когда у них появится 4G-интернет. Как сейчас обстоят дела с покрытием сети МТС и что делается в этом направлении?

– Работа по укреплению качества сети и закрытию «белых пятен» ведется постоянно. Например, в Кощаково и еще 21 населенном пункте Татарстана в 12 районах республики мы запустили 4G в этом году. Помимо обращений абонентов в этой работе мы используем данные Big Data, которая на основе анализа обезличенных данных (нагрузка на сеть, потребности и поведение пользователей, места их концентрации, планы по развитию территорий, транспортной и социальной инфраструктуры и др.) помогает точечно улучшать сеть для наших абонентов.

Чтобы точнее ответить на вопрос жительницы Кощаково, нужно понять, о каком месте идет речь. На качество связи в конкретной точке и конкретное время влияет множество факторов, с каждым случаем мы разбираемся индивидуально. Например, вы въехали в новостройку и заметили, что не везде в квартире смартфон показывает максимум «палочек». Современные здания состоят из большого количества железобетонных элементов, стекол и толстых стен, обшитых металлическими панелями, которые могут поглощать интернет-сигнал. В данном случае мы корректируем направление антенн базовой станции и при необходимости устанавливаем новое оборудование.

При появлении вопросов о качестве в конкретной локации можно обратиться в техподдержку компании, в чат в мобильном приложении «Мой МТС», бесплатно позвонить в кол-центр по телефону 0890, написать мне в личные сообщения «В Контакте». Вариантов донести информацию о проблеме достаточно много, поэтому рекомендую воспользоваться любым удобным для вас способом.

– Ирина задает вопрос о ценах: «Уже не удивляемся росту цен, все вокруг подорожало. Что будет дальше со связью, будете еще повышать тарифы?» Как татарстанцы могут сэкономить на связи и мобильном интернете?

– Действительно, все дорожает, при этом мобильная связь остается доступной, несмотря на инфляцию и рост цен на другие товары и услуги. Выросли цены и для нас, в том числе на телеком-оборудование, поэтому операторы время от времени вынуждены менять цены, в основном на архивных тарифах, которые сейчас не могут обеспечить нужный набор услуг и скорости. Мы всегда заранее предупреждаем абонентов об изменениях, чтобы при необходимости люди смогли выбрать более подходящую для себя подписку или тариф.

Например, рекомендую обратить внимание на подписку «МТС Доступ». Все услуги уже включены: звонки на все сети России, интернет, SMS, повышенный кешбэк 15%. На все популярные интернет-сервисы, включая социальные сети, видеосервисы и мессенджеры, действует безлимит. Абонентская плата вносится один раз в месяц.

Кроме этого, у всех наших абонентов до 31 января 2023 года при использовании популярных мессенджеров интернет не будет тарифицироваться и расходовать включенные пакеты трафика, а общаться в мессенджерах можно будет даже при отрицательном балансе.

– В продолжение разговора о тарифах, Фарит интересуется: «Я с семьей больше 6 лет с МТС, сижу на старом архивном тарифе, вся работа на телефоне, интернета уже не хватает, хочу поменять тариф. Что вы можете посоветовать, что подключить?» Переходить к другим операторам не видит смысла, цены везде примерно одинаковые.

– Мы очень благодарны Фариту, что он так долго является нашим абонентом. Радует, что таких «преданных» клиентов много, есть абоненты, которые с нами с первых дней работы. Для Фарита я бы предложил тариф «Мы МТС» – до 5 сим-карт объединяется в один «семейный пакет», на котором предоставляется 2500 минут разговоров, 40 гигабайт трафика. И причем, если кто-то не выговорит минуты и не израсходует трафик, они не пропадут – их используют другие члены семьи, в этом большой плюс.

Удобно и «администрировать» – управлять всеми услугами и контролировать расходы может один человек в семье, это особенно актуально, если в «пакете» есть дети или не разбирающиеся в технологиях пожилые родственники.

– Елена просит уточнить, как отключить ненужные подписки и услуги, которые, по ее словам, подключили в салоне при покупке сим-карты.

– Для отключения и управления подписками я рекомендую пользоваться приложением «Мой МТС». Сейчас в России уже 26 миллионов его пользователей. Приложение позволяет управлять номером, контролировать расходы, подключать опции, менять тариф и другое – теперь для всего этого не нужно звонить в кол-центр, идти в офис и писать заявления. Достаточно скачать приложение и авторизоваться под своим номером.

– Много вопросов про домашний интернет. Один из них: «Когда в «Салават Купере» проведете домашний интернет? Раньше жили на Квартале, там пользовались МТС, сейчас говорят, что нет технической возможности».

– В «Салават Купере» только в этом году мы обеспечили возможностью подключить домашний интернет и цифровое телевидение порядка 27 000 жителей. Гигабитный интернет МТС здесь доступен в 46 домах по улицам Юсупова, Карима, Авзаловой, Арсланова, Заречье, Зилантовская, Сажинова, Тансык, Фаттаха, Авзаловой, Шакирова, Карима.

Чтобы точно ответить на вопрос читателя, нужно понять, в каком именно доме он проживает. Наличие технической возможности удобнее всего посмотреть на сайте, выбрав там конкретный адрес.

К сожалению, обеспечить жителей новостроек домашним интернетом сразу после сдачи объектов получается не всегда. Во-первых, разворачивание сети требует определенных согласовательных мероприятий, во-вторых, для проведения работ чисто физически тоже нужно время. Когда строят комплекс, никто не задумывается о необходимости присутствия нескольких поставщиков домашнего интернета. Сейчас дома сдаются, когда есть хотя бы один оператор, а дальше это уже наша проблема. Хотя, если на этапе проектирования заложить эту возможность, всё было бы по-другому. Потихоньку ситуация меняется, застройщики начинают такие моменты учитывать. И жители довольны – есть возможность выбрать то, что их устраивает.

В целом масштабная стройка фиксированной сети в этом году обеспечила доступ к домашнему интернету более чем 80 тысячам татарстанцев. Например, гигабитный интернет впервые появился у жителей Елабуги и Менделеевска. Расширили сеть в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске. В столице республики высокоскоростной домашний интернет появился также в 16 новых домах в ЖК «Манхэттен», «Арт-Сити», «Весна», «Паруса», «Грин», «Золотая середина», «Бриз», а также в новостройках возле Дубравного леса и на улицах Вишневского, Достоевского, Заслонова, Кариева, Чистопольская. Улучшения затронули не только новостройки, но и более пятидесяти многоквартирных домов в центре города, на Квартале, а также в Авиастроительном и Советском районах.

Пропускная способность гигабитного интернета позволяет даже в период вечерних пиковых нагрузок поддерживать стабильно высокую скорость интернета на всех домашних устройствах одновременно. В современной семье, где мама зашла со смартфона в соцсети, папа смотрит кино на планшете, ребенок запустил игру на компьютере, а бабушка смотрит IP-ТВ, высокоскоростной домашний интернет поможет с комфортом пользоваться всеми благами цифровизации.

– Жительница Казани Гульнара делится наболевшим: «Устали от звонков мошенников, детей постоянно учим, что нельзя брать трубки от незнакомых номеров, переходить по ссылкам в интернете. С бабушкой, конечно, дела обстоят сложнее, был случай, успели остановить ее практически в последний момент, когда она собралась перевести свои деньги». Что делает МТС для борьбы с мошенниками и что делать нам, чтобы защитить близких?»

– К сожалению, вопрос актуален всегда и нет такой «серебряной пули», чтобы одним выстрелом решить проблему. На мой взгляд, здесь нужен комплекс действий. В первую очередь это информирование о мошенниках, их методах – чаще всего они играют на наших страхах или доверчивости, звонят в неподходящее время, представляются сотрудниками банка. Самое страшное, страдает старшее поколение, которое выросло в те времена, когда обмануть такого человека было просто стыдным и позорным преступлением.

Кроме информирования из практических сервисов МТС – «Базовая защита от спам-звонков». Услуга бесплатная, активируется через команду *111*0867*1#, после подключения наш искусственный интеллект блокирует сомнительные звонки и просто не дает дозвониться. Более расширенный сервис «Защитник» сверяется со спам-базой, блокирует звонок, «отвечает» на него вместо вас и присылает расшифровку. Я на айфоне пользуюсь функцией блокировки звонков с тех номеров, которые не записаны в моей телефонной книжке.

Кроме этого, мы инструктируем наших сотрудников в салонах МТС, просим проявлять бдительность, благодаря чему неоднократно удавалось остановить клиентов, переводящих средства мошенникам.

– Какие рекомендации можно дать по защите детей в интернете?

– С детьми тоже нужно обсуждать вопросы интернет-безопасности постоянно, тут решают доверительные отношения с родителями. Подробнее об этом можно почитать в памятке «Поговорите с ребенком об интернете», а детям младшего школьного возраста подойдет сайт «Дети в интернете», где все правила безопасности представлены в игровой форме. Из «технических» решений – специальный детский тариф «Нетариф junior». В него кроме звонков и интернета включены дополнительные сервисы, которые пригодятся ребенку в учебе, а также защитят от нежелательного контента. Есть защита от спама, ребенок не сможет звонить и писать SMS на платные короткие номера и подключать ненужные подписки. Тариф включает развивающие курсы и игры, кино, мультфильмы, книги. На детском смартфоне можно подключить «Контроль интернета». Он закрывает для просмотра определенные группы сайтов, определить которые можно вручную или выбрать один из пяти режимов безопасности, разработанных по возрастам ребенка.

О бизнесе: кто просто идет пешком, уже отстает

– Если говорить о бизнесе, какие сейчас тренды можно отметить?

– Главный тренд года – это уход западных поставщиков программного обеспечения, сервисов, оборудования. Сейчас для бизнеса актуальный вопрос – это поиск возможностей импортозамещения и оптимизация расходов. Мы это видим по запросам наших корпоративных клиентов – как от малого и среднего бизнеса (МСП), так и крупных компаний. Конечно, предприниматель практически всегда ищет пути оптимизации расходов, роста эффективности, увеличения выручки. Эти задачи решает в том числе и цифровизация производственных и бизнес-процессов. Ситуация сейчас такая, что тот, кто просто идет пешком, уже отстает. Бизнес ищет возможности, мы это видим и активно помогаем.

– А если конкретизировать, что востребовано в Татарстане?

– Одним из заметных явлений стала миграция клиентов в российские облака. С начала года мы зафиксировали рост спроса на облачные решения в Татарстане на 30%, объем хранимых данных в облаке CloudMTS увеличился трехкратно.

Если говорить обывательским языком, раньше компании покупали сервера, были вынуждены выделять помещения, обслуживать оборудование. Облачное решение CloudMTS позволяет отказаться от этих затрат. У нас около 15 центров обработки данных (ЦОДы) в России, где мы предоставляем клиентам место для хранения информации. Нет необходимости покупать системы хранения данных (а с этим сейчас тоже сложности), нужен просто канал связи. Бизнес в онлайне работает со своими ERP-системами, ПО, не храня его, не устанавливая на свои диски. В Татарстане, пожалуй, это самая востребованная услуга, и количество пользователей продолжает расти. Так, один из наших клиентов, компания «Татспиртпром», по их расчетам, сэкономила порядка 5 млн рублей, отказавшись от закупки дорогостоящего оборудования и воспользовавшись нашими услугами.

Также в Татарстане востребованы услуги по мониторингу транспорта, контролю разъездных сотрудников, видеонаблюдение, видеоаналитика. Вопросом транспорта мы занимаемся уже лет десять, понятно, что с каждым годом совершенствуется и программное обеспечение, и возможности этой системы. Начинали эту работу еще с компанией «Татнефть», нашим корпоративным клиентом. Установили видеонаблюдение на их бензовозы, чтобы контролировать и перемещение, и расход топлива – все прозрачно и удобно. В какой-то момент оборудование почему-то начало ломаться. При визуальном осмотре обнаружили следы специальных механических повреждений – контроль попросту не оставил других возможностей несанкционного использования топлива. Для исключения подобных ситуаций в дальнейшем уже использовали антивандальное оборудование.

Еще один кейс клиента – транспортного предприятия «ЕвроОйлТрак» из Набережных Челнов. Компания оснастила свои бензовозы нашей системой видеонаблюдения и здорово сэкономила, исключив нецелевое использование автопарка: затраты на покупку топлива сократились до 7%, время доставки грузов стало меньше на 12%.

Среди показавших рост цифровых сервисов – также платформа для запуска таргетированной рекламы и SMS-рассылок «МТС Маркетолог». В условиях сокращения каналов продвижения в соцсетях бизнес вновь вернулся к информационным рассылкам. Предприниматели начали активнее использовать их для поиска клиентов, рекламы товаров и услуг, а также набора персонала.

– Эти сервисы ориентированы только на крупных заказчиков или доступны и для индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса, которые чаще всего ограничены в средствах?

– Обо всех сервисах для бизнеса, к сожалению, не рассказать в двух словах. МСП доступно огромное количество решений МТС – от бесплатных обучающих мероприятий, помощи в регистрации бизнеса до корпоративной связи, полезных сервисов для автоматизации процессов, рекламы и повышения лояльности клиентов.

Каждый месяц мы проводим бизнес-завтраки для предпринимателей, где обсуждаем задачи бизнеса и наши возможности. Еженедельно проходят онлайн-встречи, где наши специалисты рассказывают о решениях в разных отраслях и отвечают на вопросы участников. Например, 14 декабря пройдет вебинар, где обсудят российские решения для контроля климата на культурных объектах.

Из полезных сервисов для МСП отмечу решение на основе Big Data МТС, мы помогаем предпринимателям в поиске оптимальных мест для открытия новых точек. Оно анализирует целевую аудиторию и наличие конкурентов в выбранных локациях.

С «МТС Маркетолог» один из клиентов, продвигающих магазины с мясной продукцией, получил свыше 130 заказов, больше половины которых на сумму свыше 2000 рублей, при этом потратив на рассылку около 35 000 рублей.

– Николай из Казани задает вопрос: как попасть на карту «Знаем лично»? О чем идет речь?

– Это еще один из проектов МТС в поддержку МСП, бесплатная площадка для предпринимателей для обмена опытом, продвижения бизнеса, поиска новых клиентов и партнеров. На онлайн-карте проекта уже более 5000 предпринимателей из 41 города России, в том числе из Казани. Чтобы попасть на карту, где отображается карточка компании с названием, описанием и контактами, нужно заполнить форму заявки на сайте, принять оферту и пройти модерацию.

Информационная поддержка не ограничивается картой. Мы помогаем участникам продвигать себя на страницах блога проекта, в городских ВК-журналах и в телеграм-канале «Oй_бизнес». В отдельном чате в Телеграме предприниматели могут найти единомышленников и партнеров, задать вопросы, попросить помощи и получить поддержку. Помимо этого, «резиденты» карты получают юридические и маркетинговые консультации, помощь с выступлением на профильных мероприятиях, а также бонусы в использовании продуктов онлайн-витрины «МТС Твой бизнес».

– Марат Мансурович, расскажите напоследок, что сейчас нового в МТС.

– Наша идеология, стратегия развития как экосистемы МТС в том, чтобы на основе крепкого телекома создавать и предоставлять нашим абонентам востребованные цифровые сервисы помимо связи, буквально окружить комфортом, заботой и помогать во всех сферах жизни. Раньше была только мобильная связь, потом домашний интернет, цифровое и спутниковое телевидение. Развивается собственный онлайн-кинотеатр KION, доступный абонентам любого оператора. Все продукты мы объединяем в единые пакеты услуг, с их помощью татарстанцы могут сэкономить и через «единое окно» управлять всеми сервисами. А оплачивать их можно кешбэком, который можно получить, пользуясь картой нашего банка.

В том числе повышенный кешбэк начисляется при покупке билетов без комиссий на мероприятия нашего «развлекательного» направления – МТС Энтертейнмент, организующего в том числе и собственные концерты. Например, весной полный зал собрало шоу знаменитой певицы Zivert, которое стало первым совместным проектом «Казань Экспо» и МТС Энтертейнмент в рамках партнерского соглашения с площадкой.

За последний месяц МТС запустила еще несколько продуктов. Например, сервис бронирования отелей MTS Travel, где в дальнейшем будут доступны возможности всей экосистемы, начиная с покупки билетов на транспорт, заказа экскурсии, гида, аренды авто, покупки билетов на концерты, заканчивая финансовыми продуктами.

Для любителей читать в онлайне и слушать аудиокниги в нашей экосистеме появились «МТС строки» с эксклюзивными изданиями, а также популярной классикой, современной российской и зарубежной литературой, авторскими и детскими подкастами, а с 1 декабря сервис войдет и в подписку МТС Premium.

Наша команда день за днем трудится над совершенствованием существующих сервисов для абонентов и созданием новых. Мы получаем разную обратную связь от пользователей, что-то «выстреливает» сразу, что-то приходится дорабатывать. Результаты этого труда мы, конечно же, оцениваем и по показателям бизнеса, и они нам нравятся. То, что МТС доверяет такое количество абонентов, с одной стороны, особая гордость, а с другой – еще и большая ответственность, поэтому работаем дальше, чтобы оправдать доверие татарстанцев. Реклама. ПАО «МТС»

Фотографии предоставлены ПАО «МТС»