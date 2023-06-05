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Более 640 тонн продуктов забраковали в казанских школах и детсадах
За этот учебный год специалисты лабораторий провели 187 тыс. анализов питания в детских садах и школах Казани. По результатам лабораторных испытаний забраковано почти 640 тонн поступившего сырья и продовольственных товаров. Об этом на деловом понедельнике сообщила генеральный директор Департамента продовольствия и социального питания столицы Татарстана Рима Мухамедшина.
«Питание для детей должно быть в первую очередь безопасным. Аккредитованные лаборатории проводят большую работу, чтобы в тарелки детям попадали только качественные продукты», — отметила она.
В 2022 году для увеличения проверок департамент приобрел дополнительный автомобиль для выезда в лаборатории. Это позволило увеличить количество выездов на 40%: всего произведено 605 выездов в детсады и школы Казани и 231 выезд по Татарстану.
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