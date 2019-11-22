В мэрии Нижнекамска развесили объявления о поиске хозяев для кошек и собак

(Казань, 23 ноября, «Татар-информ»). На днях в фойе мэрии Нижнекамска откроется выставка объявлений о поиске хозяев для бездомных животных, сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.

На сегодняшний день в Нижнекамске продолжают продвигаться проекты, связанные с бездомными животными. Власти рассматривают вопрос о выделении земельного участка под приют в районе Индустриальной улицы. Ранее добровольцы открыли сайт по поиску хозяев для кошек и собак.

В сентябре текущего года глава города Айдар Метшин сообщил, что в Нижнекамске создадут центр реабилитации животных на основе государственно-частного партнерства. Это будет большая комплексная программа, которая также будет включать в себя воспитание новой культуры отношения людей к животным и реабилитацию временно бездомных животных.



Для этого был изучен опыт в других регионах России. Ситуация по данному вопросу оказалась разной в разных регионах – были как положительные примеры, так и отрицательные примеры.

«Вместе с тем, мы четко понимаем и осознаем, что сегодня, наряду с решением вопроса состояния дорог, улучшения доступности медицинской помощи, пришло время заниматься и данным вопросом», – отметил мэр.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.