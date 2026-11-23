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Мэр Нижнекамска Радмир Беляев на деловом понедельнике представил нового начальника Управления МЧС России по Нижнекамскому муниципальному району. На эту должность назначена Ольга Чуева.

Ольга Евгеньевна – уроженка Нижнекамского района. В 2015 году она окончила Казанский национальный исследовательский технологический университет по специальности «Техносферная безопасность». Более десяти лет работает в структурах противопожарной службы Татарстана. За это время прошла путь от диспетчера до начальника отделения профилактики.

Беляев подчеркнул, что среди приоритетных задач управления – предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности жителей, социальных учреждений и промышленных объектов. Он попросил нового руководителя уделить особое внимание профилактической работе и взаимодействию с ответственными службами.