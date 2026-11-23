В Нижнекамске назначили нового начальника управления МЧС
Мэр Нижнекамска Радмир Беляев на деловом понедельнике представил нового начальника Управления МЧС России по Нижнекамскому муниципальному району. На эту должность назначена Ольга Чуева.
Ольга Евгеньевна – уроженка Нижнекамского района. В 2015 году она окончила Казанский национальный исследовательский технологический университет по специальности «Техносферная безопасность». Более десяти лет работает в структурах противопожарной службы Татарстана. За это время прошла путь от диспетчера до начальника отделения профилактики.
Беляев подчеркнул, что среди приоритетных задач управления – предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности жителей, социальных учреждений и промышленных объектов. Он попросил нового руководителя уделить особое внимание профилактической работе и взаимодействию с ответственными службами.