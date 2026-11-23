Мэр Нижнекамска Радмир Беляев на деловом понедельнике представил нового директора филиала АО «ТГК-16» – «Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)». Им стал Александр Радченко.

Как сообщил Беляев, Радченко – опытный энергетик, почти 30 лет работающий в отрасли. Он прошел путь от слесаря котлотурбинного цеха до главного инженера крупной электростанции. Значительная часть его карьеры связана с Кармановской ГРЭС, где под его руководством реализовали проекты модернизации энергоблоков.

«Для Нижнекамска как крупного промышленного центра надежная работа энергетической инфраструктуры имеет особое значение», – отметил мэр. Он выразил надежду, что профессиональный опыт нового руководителя поможет наладить эффективное взаимодействие с предприятиями и городскими службами.