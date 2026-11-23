Вражеские беспилотники снова атаковали юго-восток республики. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса Татарстана Лилия Галимова.

Согласно оперативным данным, целью преступников стали резервуары для хранения нефти вблизи Альметьевска. В результате продолжительного налета есть повреждения нескольких объектов.

В результате атаки ВСУ погибших и пострадавших нет. Все оперативные службы находятся на месте и принимают необходимые меры для ликвидации последствий.