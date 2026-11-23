Происшествие случилось в доме № 26 на улице Чапаева в Авиастроительном районе Казани. Как сообщили «Татар-информу» в Госжилинспекции РТ, 26-летний мужчина и 16-летняя девочка почувствовали себя плохо и были госпитализированы.

Мужчину доставили в городскую больницу № 7, а девочку – в ДРКБ. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Предположительной причиной происшествия названа негерметичность дымохода. При этом проверка показала, что тяга в дымоходе и вентиляционном канале присутствует. Техническое обслуживание газового оборудования в доме проводилось в прошлом месяце.

Газоснабжение третьего подъезда, где произошло ЧП, отключено. Восстановление подачи газа будет возможно после того, как управляющая компания проверит работоспособность дымоходов и вентиляционных каналов, предоставит акт газовикам о работоспособности систем, а также будут проверены все квартиры в подъезде, рассказали агентству в ГЖИ РТ.