Эмир Кустурица в Казани в 2023 году

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сербский режиссер Эмир Кустурица хотел бы снять фильм о Президенте России Владимире Путине. Об этом рассказал сам кинематографист, передает ТАСС.

«Если у него (российского лидера – прим. Т-и) будет желание, тогда я с удовольствием сниму фильм», – заметил режиссер, отвечая на соответствующий вопрос.

На прошлой неделе, 20 ноября, состоялась приуроченная к 80-летнему юбилею патриарха Московского и всея Руси Кирилла премьера снятой Кустурицей для Первого канала картины «Наше крещение. Предстоятель». Для этого фильма режиссер взял интервью у главы российского государства.

В связи с премьерой кинематографист поделился впечатлениями от общения с Президентом РФ. По оценке Кустурицы, «интервью позволило увидеть его (Путина – прим. Т-и) энергию и деликатную душу». Последняя, на взгляд режиссера, «успешно гармонизирует всё, что, казалось бы, гармонизировать невозможно».