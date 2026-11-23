Татарстан вошел в топ регионов России по доходам населения
Республика Татарстан по итогам второго квартала 2026 года заняла восьмое место среди регионов России по уровню доходов населения. Исследование, основанное на данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) и Росстата, провел Центр экономических исследований «РИА Рейтинг».
Во втором квартале текущего года отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в Татарстане составило 3,41. Среднедушевые доходы населения республики в указанный период равнялись 80,7 тыс. рублей в месяц, увеличившись на 4,5% в годовом выражении.
Соседями Татарстана оказались Санкт-Петербург (седьмое место, отношение медианных доходов к стоимости фиксированного потребительского набора – 3,66) и Мурманская область (девятое место, отношение медианных доходов к стоимости фиксированного потребительского набора – 3,28).
Лидером рейтинга традиционно стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где соотношение медианных доходов и фиксированного потребительского набора равнялось 6,28. На второй и третьей позициях оказались два других региона Крайнего Севера – Чукотский и Ненецкий автономные округа.
Москва с соотношением медианных доходов и фиксированного потребительского набора, равным 4,03, заняла пятое место. На четвертом, шестом и десятом местах рейтинга разместились Магаданская и Сахалинская области, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.
Абсолютным аутсайдером, как это уже нередко бывало в подобных рейтингах, стала Ингушетия, где соотношение медианных доходов и фиксированного потребительского набора составило 1,21. Чуть лучше обстояли дела во втором квартале этого года в Карачаево-Черкесии, Тыве, Ставропольском крае, Горном Алтае, Марий Эл, Хакасии, Чечне, Севастополе и Мордовии.
По информации Президента РФ Владимира Путина, за первое полугодие 2026 года рост зарплат в России составил 6,5% в реальном выражении. Татарстан лидирует среди регионов Приволжского федерального округа по уровню зарплат, о чем можно прочитать в материале «Татар-информа».