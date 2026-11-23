Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Республика Татарстан по итогам второго квартала 2026 года заняла восьмое место среди регионов России по уровню доходов населения. Исследование, основанное на данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) и Росстата, провел Центр экономических исследований «РИА Рейтинг».

Во втором квартале текущего года отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в Татарстане составило 3,41. Среднедушевые доходы населения республики в указанный период равнялись 80,7 тыс. рублей в месяц, увеличившись на 4,5% в годовом выражении.

Соседями Татарстана оказались Санкт-Петербург (седьмое место, отношение медианных доходов к стоимости фиксированного потребительского набора – 3,66) и Мурманская область (девятое место, отношение медианных доходов к стоимости фиксированного потребительского набора – 3,28).

Лидером рейтинга традиционно стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где соотношение медианных доходов и фиксированного потребительского набора равнялось 6,28. На второй и третьей позициях оказались два других региона Крайнего Севера – Чукотский и Ненецкий автономные округа.

Москва с соотношением медианных доходов и фиксированного потребительского набора, равным 4,03, заняла пятое место. На четвертом, шестом и десятом местах рейтинга разместились Магаданская и Сахалинская области, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

Абсолютным аутсайдером, как это уже нередко бывало в подобных рейтингах, стала Ингушетия, где соотношение медианных доходов и фиксированного потребительского набора составило 1,21. Чуть лучше обстояли дела во втором квартале этого года в Карачаево-Черкесии, Тыве, Ставропольском крае, Горном Алтае, Марий Эл, Хакасии, Чечне, Севастополе и Мордовии.

По информации Президента РФ Владимира Путина, за первое полугодие 2026 года рост зарплат в России составил 6,5% в реальном выражении. Татарстан лидирует среди регионов Приволжского федерального округа по уровню зарплат, о чем можно прочитать в материале «Татар-информа».