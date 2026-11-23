Генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Руководители филиалов АО «Татмедиа» проходят аттестацию по использованию отечественной нейросети ГосПромпт. Проверка позволяет оценить, насколько сотрудники освоили новые инструменты и умеют применять их в работе редакций. Среди задач – анализ сайтов и социальных сетей, подготовка документов, составление смет и обработка информации.

Генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков назвал ГосПромпт одним из основных рабочих инструментов медиахолдинга.

«ГосПромпт сегодня в „Татмедиа“ – наше всё. Это основной инструмент. Он позволяет нам автоматизировать основные производственные процессы. Журналисты очень благодарны: они получили инструмент, который кардинально изменил их работу», – отметил он.

По словам Садыкова, аттестация необходима, чтобы определить уровень владения нейросетью у главных редакторов. Сотрудники, которым пока не хватает знаний, смогут пройти дополнительное обучение. В течение последних трех месяцев в рамках Медиашколы «Татмедиа» работников знакомили с основными возможностями и инструментами ГосПромпта.

Как рассказал руководитель Медиашколы «Татмедиа» Александр Третьяков, аттестация включает шесть больших практических блоков. На выполнение заданий участникам отводится всего 40 минут.

«Практическая ценность аттестации в том, что для выполнения каждого из этих блоков, наверное, нужен целый рабочий день. А мы даем всего 40 минут, чтобы один человек выполнил недельный объем работы за короткий период. Сейчас мы смотрим, насколько это получается. Пока, слава богу, у всех всё хорошо», – поделился Третьяков.

Руководители редакций уже используют нейросеть для решения повседневных задач. Так, главный редактор газеты «Шәһри Казан» Ильсия Садыкова отметила, что ГосПромпт помогает не только экономить время, но и готовить полноценные рабочие материалы.

«Если нужно составить красивое коммерческое предложение, достаточно загрузить прайс и логотип. За считаные минуты программа подготовит документ в нужных цветах – всё красиво, четко, ясно и лаконично», – рассказала Садыкова.

Еще одна возможность нейросети, которую выделила главный редактор, – работа с юридическими документами. По ее словам, ГосПромпт интегрирован с правовой системой «Гарант», что позволяет обращаться к законодательным актам при подготовке материалов.

Кроме того, инструмент помогает руководителям отслеживать результаты работы редакций: получать аналитику по сайтам и социальным сетям, а также определять направления, требующие дополнительного внимания.

На практическую пользу нейросети обратила внимание и главный редактор журнала «Идель» Рамзия Галимова. Среди наиболее востребованных функций она назвала составление смет, подготовку договоров и анализ сайтов.

«Самый ценный наш ресурс – это время. С появлением ГосПромпта моя рабочая жизнь стала намного проще. Сметы и некоторые документы я готовлю с его помощью каждый день, а анализ сайтов провожу примерно раз в неделю. Это действительно упрощает работу», – отметила Галимова.

При этом, по ее словам, качество результата во многом зависит от того, насколько точно пользователь формулирует запрос.

«Самое главное – правильный промпт. Если правильно его написать, ГосПромпт очень хорошо выполняет задачу. Даже поправлять не приходится», – поделилась она.

Главный редактор газеты «Шешминская новь» Азат Мусин рассказал, что перед аттестацией сотрудники редакции в течение двух недель тренировались работать с нейросетью. Одной из наиболее полезных функций он назвал анализ цифровых площадок.

«Хорошую аналитику дает и по сайту, и по социальным сетям. Можно сразу запустить запрос в ГосПромпт, и он моментально покажет результаты, а также подскажет, над чем нам предстоит работать, чтобы улучшить наши площадки», – рассказал Мусин.

В свою очередь главный редактор «Актаныш-информ» Айнур Гимадиев отметил, что сотрудники редакции уже применяют нейросети для расшифровки аудиозаписей и проверки фактов.

«Применение ГосПромпта существенно облегчает нашу работу, и остается больше времени для творческих вопросов», – подчеркнул он.

Таким образом, аттестация становится очередным этапом цифровой трансформации медиахолдинга. Ее задача – не только проверить теоретические знания сотрудников, но и убедиться, что новые технологии действительно помогают редакциям быстрее справляться с рутинными процессами, уделяя больше внимания содержанию и качеству журналистских материалов.

Фото и видео предоставлены АО «Татмедиа».