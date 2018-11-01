В Татарстане производство молока с начала года выросло на 4%, мяса – на 3%

(Казань, 11 ноября, «Татар-информ»). В республике отмечен рост производства продукции животноводства в сельхозорганизациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия РТ.

Как отметил начальник отдела развития отраслей животноводства Сирень Нигматзянов, в сельхозформированиях республики за десять месяцев этого года надоено 1 млн 135,8 тыс. тонн молока, произведено 332,4 тыс. тонн мяса.

«По сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года молока произведено больше на 4%, мяса скота и птицы – на 3%», – уточнил Сирень Нигматзянов.

По его словам, в хозяйствах республики средний удой на одну корову за январь – октябрь текущего года достиг 4 тыс. 911 кг молока – это 105% к уровню прошлого года.

«Положительную динамику производства товарного молока показывают целый ряд муниципальных районов. В их числе Балтасинский, Нижнекамский, Атнинский, Кукморский, Алексеевский, Актанышский, Сабинский и другие районы», – рассказал представитель министерства.

Так, согласно информации ведомства, в Балтасинском районе произведено молока за десять месяцев этого года более 73,3 тыс. тонн, что составляет к показателю за аналогичный период прошлого года 115%, в Нижнекамском – свыше 27,7 тыс. тонн (112%), Атнинском – 66,4 тыс. тонн (112%), Кукморском – 81,9 тыс. тонн (111%), Алексеевском районе – 29,7 тыс. тонн (110%).

«Самый высокий надой на одну корову за указанный период в Атнинском районе – 8 тыс. 214 кг. Второе место по этому показателю занимает Мамадышский район – 7 тыс. 177 кг, также в тройке лидеров Кукморский район, где средний надой на корову составляет 7 тыс. 144 кг», – отметил Сирень Нигматзянов.

По динамике производства мяса скота и птицы отличились Высокогорский район (122% к показателю за десять месяцев прошлого года), Мамадышский (также 122%), Кукморский (108%), Зеленодольский (107%) и ряд других районов, сообщили в Минсельхозпроде РТ.

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