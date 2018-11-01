WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

11 ноября 2019, 20:20

Сельское хозяйство

В Татарстане производство молока с начала года выросло на 4%, мяса – на 3%

Рекомендуем

Сельское хозяйство

В Татарстане производство молока с начала года выросло на 4%, мяса – на 3%

Фото: архив/Александр Эшкинин

В хозяйствах республики средний удой на одну корову за январь – октябрь текущего года превысил 4,9 тыс. кг молока.

(Казань, 11 ноября, «Татар-информ»). В республике отмечен рост производства продукции животноводства в сельхозорганизациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия РТ.

Как отметил начальник отдела развития отраслей животноводства Сирень Нигматзянов, в сельхозформированиях республики за десять месяцев этого года надоено 1 млн 135,8 тыс. тонн молока, произведено 332,4 тыс. тонн мяса.

«По сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года молока произведено больше на 4%, мяса скота и птицы – на 3%», – уточнил Сирень Нигматзянов.

По его словам, в хозяйствах республики средний удой на одну корову за январь – октябрь текущего года достиг 4 тыс. 911 кг молока – это 105% к уровню прошлого года.

«Положительную динамику производства товарного молока показывают целый ряд муниципальных районов. В их числе Балтасинский, Нижнекамский, Атнинский, Кукморский, Алексеевский, Актанышский, Сабинский и другие районы», – рассказал представитель министерства.

Так, согласно информации ведомства, в Балтасинском районе произведено молока за десять месяцев этого года более 73,3 тыс. тонн, что составляет к показателю за аналогичный период прошлого года 115%, в Нижнекамском – свыше 27,7 тыс. тонн (112%), Атнинском – 66,4 тыс. тонн (112%), Кукморском – 81,9 тыс. тонн (111%), Алексеевском районе – 29,7 тыс. тонн (110%).

«Самый высокий надой на одну корову за указанный период в Атнинском районе – 8 тыс. 214 кг. Второе место по этому показателю занимает Мамадышский район – 7 тыс. 177 кг, также в тройке лидеров Кукморский район, где средний надой на корову составляет 7 тыс. 144 кг», – отметил Сирень Нигматзянов.

 

По динамике производства мяса скота и птицы отличились Высокогорский район (122% к показателю за десять месяцев прошлого года), Мамадышский (также 122%), Кукморский (108%), Зеленодольский (107%) и ряд других районов, сообщили в Минсельхозпроде РТ. 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Крестьянскому хозяйству Спасского района присудили первое место в смотре-конкурсе

Новости дня
21:00
Татарстан вошел в топ-30 регионов России по доступности аренды жилья

Лидером по доступности аренды среди субъектов Федерации оказался Ямал.

20:48
Казань вошла в топ-5 городов России по уровню знания английского языка

Лучше всего владеют английским языком в России жители Санкт-Петербурга.

20:34
Футболист «Рубина» вошел в символическую сборную 16-го тура РПЛ

Хорватский защитник казанского клуба Филип Уремович выиграл 94% единоборств в матче с «Динамо».

20:20
В Татарстане производство молока с начала года выросло на 4%, мяса – на 3%

В хозяйствах республики средний удой на одну корову за январь – октябрь текущего года превысил 4,9 тыс. кг молока.

20:06
В здании железнодорожного вокзала станции Свияжск появился турникетный комплекс

Через станцию Свияжск в Татарстане курсируют 28 пригородных поездов.

19:50
Победители фотоконкурса «Нацпроекты Татарстана» станут известны в конце года

Фотоконкурс «Нацпроекты Татарстана» проводят партия «Единая Россия» и Общественная палата РТ.

19:36
Минниханов провел переговоры с инвесторами благоустройства Вахитовского холма Казани

Турецкая компания «Полимекс» воплотила в жизнь более 130 масштабных проектов по всему миру.

19:27
В Татарстане пенсионера оштрафовали за две незаконно пойманные рыбы

77-летнего мужчину признали виновным по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов» и оштрафовали на 10 тыс. рублей.

19:22
Песков: Слова Путина о хищениях на строительстве «Восточного» не касаются ПСО «Казань»

Претензии главы государства относятся к предыдущему периоду строительства космодрома, объяснил его пресс-секретарь.

19:08
Индекс промышленного производства Челнов понизился на 10% по итогам 9 месяцев

Причиной снижения показателей «КАМАЗа» стала непростая ситуация, сложившаяся на российском рынке в сегменте коммерческого автотранспорта.

18:52
Финская Kaukointernational за 3 месяца найдет пути рекультивации иловых полей Казани

За минувшие 50 лет у МУП «Водоканал» скопилось более 100 гектаров иловых полей, которые создают экологическую угрозу.

18:38
Герой России Дамир Юсупов признался, что ему стыдно за незнание татарского языка

Ставший недавно знаменитым пилот признался, что гордится тем, что он татарин.

18:24
ФК «КАМАЗ» отмечает свой 38-й день рождения

Команда была основана 11 ноября 1981 года на прессово-рамном заводе КАМАЗа.

18:10
Минниханов принял участие в заседании Совета при Президенте РФ по нацпроектам

Руководитель республики смог присутствовать на заседании благодаря видеоконференцсвязи.

17:56
ФК «Ростов» судится с Курбаном Бердыевым в спортивном суде в Лозанне

Из-за финансовых претензий бывшего тренера «Рубина» РФС запретил ростовскому клубу регистрацию новых игроков.

17:35
Из-за долгов за границу не могут выехать более 58 тыс. жителей Татарстана

Ограничение в выезде из страны выносится судебными приставами, если сумма долга превысила 30 тыс. рублей.

17:32
Глава МВД по РТ вручил госнаграду полицейскому за изъятие более 116 кг наркотиков

Артем Хохорин поздравил коллег с Днем полиции и поблагодарил руководство и население Татарстана за поддержку.

17:26
Путин объяснил причину сокращения расходов на оборону и безопасность в России
17:12
Владимир Жаворонков заявил о важности укрепления «первичек» для борьбы с онкологией

В Татарстане функционируют 69 первичных онкологических кабинетов.

16:54
Минниханов: Служба в полиции — дело мужественных и благородных людей

Президент Татарстана поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником.

16:50
«Ростелеком» развивает успех тарифов «Вызов»
16:46
Новый логистический центр позволит X5 увеличить долю поставщиков в РТ

Новый распределительный центр «Пятерочки» обеспечивает продуктами магазины в сотне населенных пунктов Татарстана, Марий Эл, Чувашии и Удмуртии.

16:40
Первый в Приволжье digital-салон связи Tele2 открылся в Казани

Салон нового формата расположен в ТЦ «Южный».

16:40
Wink и Amediateka представляют эксклюзив — сериал «Рим» в правильном переводе Гоблина

Первая серия исторического сериала уже доступна, далее два новых эпизода будут выходить каждую пятницу.

16:26
В Татарстане до 2024 года откроют девять центров амбулаторной онкологической помощи

Первый центр планируется запустить в текущем году в Казани.

События