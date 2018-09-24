В январе-сентябре нефтегазохимический комплекс РТ нарастил производство на 2%

(Казань, 24 октября, «Татар-информ», Егор Никитин). За девять месяцев 2019 года нефтегазохимический комплекс Татарстана нарастил производство продукции на 2%. На 14% увеличились налоговые отчисления отрасли, рост показали нефтедобыча и производство нефтепродуктов. Об этом на заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга», которое провел Президент РТ Рустам Минниханов, сообщил гендиректор организации Рафинат Яруллин.

Он отметил, что за январь-сентябрь 2019 года предприятия нефтегазохимического комплекса РТ отгрузили продукции на 1,26 трлн рублей, что соответствует прошлогодним уровням.

«Объемы производства увеличились на 2%. Добыча нефти выросла на 2,1%, производство нефтепродуктов – на 5,5%, пластмассовых изделий – на 14,7%. С начала года добыто 27,5 млн тонн нефти, произведено свыше 13 млн тонн нефтепродуктов», – отметил Яруллин.

Докладчик добавил также, что базовые предприятия комплекса нарастили отчисления в бюджеты всех уровней на 14%, до 338 млрд рублей. Положительная динамика отмечена в «Татнефти» и «Химграде», а также на «Нижнекамскнефтехиме» и «Аммонии».

«В консолидированный бюджет республики перечислено 57 млрд рублей, это соответствует уровню прошлого года», – заключил Рафинат Яруллин.

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