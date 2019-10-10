ФСС по РТ: В 2019 году число санаторно-курортных путевок для льготников выросло на 3% — до 6807

(Казань, 12 октября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). В этом году Региональное отделение ФСС по РТ закупило 6807 путевок для льготников, в том числе 1106 путевок будет выделено детям-инвалидам вместе с сопровождающими. Об этом в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину сообщил руководитель ФСС по РТ Павел Лоханов.

«К сожалению, это тот вопрос, который не находится в пределах возможности решения ФСС. Нужно понимать, что в данном случае мы исполняем механизм, который заложен в 178-ом Федеральном законе, который прописывает, как формируется бюджет на санаторно-курортное лечение. Бюджет формируется за счет федеральных льготников, которые состоят в очереди», — сказал он.

Согласно данным спикера, в республике насчитывается около 330 тысяч льготников, 113 тысяч из них обладают правом на санаторно-курортное лечение. Бюджет формируется из тех, кто подал заявление на получение санаторно-курортного лечения, а их, в зависимости от времени года, в очереди состоит от 40 до 45 тысяч человек.

«Согласно 178-му Федеральному закону граждане, которые отказались от получения денежной компенсации, берут набор социальных услуг. Сумма, которая там выделяется, — это порядка 1300 рублей. 133 рубля 10 копеек идут на санаторно-курортное лечение и 124 рубля — на компенсацию проезда к месту лечения. По нормативам Минтруда, один койко-день стоит 1247 рублей, а стандартная путевка составляет 18 дней для взрослого и 21 день для ребенка. Получается, что из этих 43 тысяч человек по 133 рубля формируется годовой бюджет, который мы распределяем по конкурсу», — пояснил Лоханов.

Санатории для лечения определяются на основе аукционов. Это преимущественно татарстанские учреждения. В целом по стране очередь на санаторно-курортное лечение сейчас составляет 536 тысяч человек.

«В целом ощущается нехватка государственных средств. В Татарстане сейчас очередь составляет 40450 человек. В этом году мы сможем обеспечить путевками 6807 человек, в прошлом году обеспечили около 6600 человек, а в позапрошлом — около 6500 человек», — заключил спикер.

Интервью выйдет на сайте sntat.ru 12 октября. Видеоверсию можно будет увидеть на канале ИА «Татар-информ» в YouTube.

Телевизионную версию интервью в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители смогут посмотреть в субботу в 18.30 и в воскресенье в 13.30.

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