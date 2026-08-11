Трамп: Россия после переговоров с США освободила американца Роберта Гилмана

Бывший американский морпех Роберт Гилман, которого осудили в России, был освобожден из тюрьмы и направляется в США. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на слова президента США Дональда Трампа.

«После моих переговоров с (Президентом РФ, прим. Т-и) Владимиром Путиным Россия согласилась освободить его исключительно из гуманитарных соображений. Мы ценим это решение и тот факт, что Россия ничего не потребовала взамен – никакого обмена не было», – сообщил американский президент в соцсетях.

В январе 2022 года Гилман во время задержания за дебош в поезде ударил ногой одного из полицейских. Его приговорили к 4,5 годам лишения свободы, однако затем срок уменьшили до 3,5 лет.

Тем не менее, во время отбывания наказания осужденный еще несколько раз применял силу против сотрудников ФСИН и следователя. Против него возбудили уголовное дело и, по совокупности наказаний, американец был приговорен к 10 годам и 1 месяцу лишения свободы.