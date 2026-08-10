Команда Татарстана взяла третье место в окружном финале проекта «МолоТ»

Фото: пресс-служба Министерства по делам молодежи Республики Татарстан

Команда работающей молодежи Татарстана занимает третье место в общекомандном зачете по итогам двух дней окружного финала проекта ПФО «МолоТ». Соревнования проходят с 5 по 9 августа в Перми и объединяют представителей работающей молодежи 14 регионов округа, сообщает Министерство по делам молодежи РТ.

Согласно ведомству, Татарстан представляют молодые сотрудники восьми промышленных предприятий из Альметьевска, Казани, Нижнекамска и Набережных Челнов.

По полученной информации, в результате первых дней соревнований татарстанцы завоевали несколько призовых мест. Молодежь ПАО «Татнефть» стала победителем в беге на 5000 метров и заняла второе место в легкоатлетической эстафете. Команда ПАО «КАМАЗ» – третье место в интеллектуальном турнире «КВИЗ». Команда ПАО «СИБУР» заняла шестое место в мини-футболе, а представитель АО «Завод Элекон» вошел в шестерку лучших в городошном спорте.

Соревнования продолжаются. До 9 августа участников ждут турниры по волейболу, спортивному ориентированию, перетягиванию каната, военно-спортивная эстафета «Марш-бросок», а также конкурсы по профориентации и творческая визитка.

Проект ПФО для работающей молодежи «МолоТ» проходит под патронатом полпреда Президента РФ в ПФО Игоря Комарова. Участие позволяет молодым специалистам развивать командные навыки, проявлять себя в спорте, интеллектуальных и творческих направлениях, а также укреплять профессиональные и межрегиональные связи.