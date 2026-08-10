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Общество 10 августа 2026 12:19

До закрытия регистрации на салон «Комплексная безопасность» осталось 10 дней

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С 3 по 5 сентября в Казани впервые пройдет XVI Международный салон средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность». Регистрация экспонентов открыта до 20 августа на официальном сайте, сообщают организаторы – МЧС России и Правительство Республики Татарстан.

Согласно полученной информации, концепция выставочной экспозиции построена на принципе «четырех безопасных стихий», отражающем ключевые направления: огонь (технологии пожаротушения и противопожарная техника), земля (защита инфраструктурных и промышленных объектов), воздух (беспилотные авиационные системы и мониторинг), вода (технологии спасения на водных объектах).

Экспозиция объединит основные технологические сегменты отрасли: пожарную безопасность, гражданскую оборону, спасательные технологии, цифровые системы безопасности, беспилотные и робототехнические комплексы.

Участие в салоне дает возможность представить продукцию на ведущей государственной площадке, установить контакты с госзаказчиками и международными партнерами. В программе – деловые мероприятия, презентации технологий и демонстрационные показы техники в реальных условиях. Ожидается более 20 тыс. специалистов из 30 стран.

«Приглашаем производителей и поставщиков оборудования, разработчиков технологий безопасности и профильные организации принять участие в XVI Международном салоне «Комплексная безопасность», – отметили организаторы.

Регистрация экспонентов открыта до 20 августа на официальном сайте.

#мчс рф #Правительство РТ
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