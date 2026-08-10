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СВО 10 августа 2026 14:46

Вышел третий фильм военкора Поплавского, снятый в освобожденном Северске

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RT представил третий фильм из серии репортажей военкора-документалиста Клима Поплавского «Северская сага. Запись III. Разведка». Все три работы сняты в освобожденном Северске в ДНР.

«Там есть история бабушки, которую наши бойцы уговаривают ехать в тыл, а она отвечает: «Не могу. Жду сына». Гвозди бы делать из этих людей. Обязательно посмотрите», — рекомендует главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Третий фильм вышел вечером 8 августа на всех площадках RT.

#ДНР #СВО #маргарита симоньян
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