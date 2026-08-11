news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 11 августа 2026 12:10

Главы 40 регионов РФ выразили соболезнования в связи с трагедией в Нижнекамске

Читайте нас в
Телеграм

В адрес Раиса Татарстана Рустама Минниханова и жителей республики продолжают поступать соболезнования в связи с событиями в Нижнекамске. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Слова поддержки выразили главы более 40 регионов России, послы иностранных государств, а также Президент Египта, Президент Абхазии и король Бахрейна.

Рустам Минниханов поблагодарил всех, кто поддержал жителей Татарстана и Нижнекамска, семьи погибших и пострадавших.

#нижнекамск #Рустам Минниханов
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Узбекистан направит в РТ спецгруппу после гибели граждан страны при атаке БПЛА

Узбекистан направит в РТ спецгруппу после гибели граждан страны при атаке БПЛА

10 августа 2026
«Нас не запугать»: что происходит в Нижнекамске после атаки, унесшей 13 жизней

«Нас не запугать»: что происходит в Нижнекамске после атаки, унесшей 13 жизней

11 августа 2026
Новости партнеров