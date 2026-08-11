Главы 40 регионов РФ выразили соболезнования в связи с трагедией в Нижнекамске
В адрес Раиса Татарстана Рустама Минниханова и жителей республики продолжают поступать соболезнования в связи с событиями в Нижнекамске. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
Слова поддержки выразили главы более 40 регионов России, послы иностранных государств, а также Президент Египта, Президент Абхазии и король Бахрейна.
Рустам Минниханов поблагодарил всех, кто поддержал жителей Татарстана и Нижнекамска, семьи погибших и пострадавших.