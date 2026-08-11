Татарстан стал лидером по росту интереса к семейной ипотеке в июне

Интерес жителей Татарстана к семейной ипотеке в июне вырос на 61% по сравнению с маем – это самый высокий показатель среди российских регионов. Такие данные приводятся в исследовании Поиска Яндекса по Финансам, документ есть в распоряжении «Татар-информа».

Средняя стоимость жилья в республике, которую пользователи указывали при поиске семейной ипотеки, составила около 6,6 млн рублей. Средний первоначальный взнос – порядка 2,1 млн рублей, или 33% стоимости объекта. Средний срок кредита составил 18,3 года.

В целом по России число поисковых запросов, связанных с семейной ипотекой, за месяц увеличилось на 27%. На неделе с 15 июня интерес к расчету семейной ипотеки достиг максимума с февраля 2026 года. На программу пришлось 36% всех запросов об ипотеке.

Одновременно выросли и фактические выдачи. По данным Frank RG, в июне количество выданных семейных ипотек в России увеличилось на 87% по сравнению с маем, а их объем – на 89%. Доля семейной программы достигла почти 60% общего объема ипотечных выдач против примерно 47% месяцем ранее.