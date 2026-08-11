«Физико-химический прорыв»: школы Татарстана получат гранты до 2 млн рублей

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Правительство Татарстана утвердило новую меру поддержки для школ республики – грант под названием «Физико-химический прорыв в школе». Главная цель проекта – поднять уровень преподавания естественных наук, поддержать талантливых педагогов и помочь школам развить внеклассную работу по этим предметам. Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации Татарстана.

Программа разделена на два направления, и каждая школа может выбрать только одно из них:

За высокие достижения учеников. Этот грант предназначен для школ, чьи воспитанники показывают отличные результаты на экзаменах и олимпиадах по физике и химии. Размер выплаты – 1 миллион рублей.

За создание современной лаборатории. Эти средства выделяются на покупку оборудования, приборов и реактивов, чтобы создать в классах условия для полноценных научных исследований. Размер гранта – 2 миллиона рублей.

Всего власти планируют выдавать до 30 грантов в каждой категории ежегодно.

Деньги нельзя использовать на любые цели – правительство четко определило статьи расходов.

Для первой номинации (за успехи): можно оплачивать налоги, труд штатных и приглашенных учителей, командировки и закупать необходимое для проектов оборудование. Однако на технику и инвентарь разрешено потратить не более 20% от всей суммы.

Для второй номинации (лаборатории): львиная доля средств – не менее 80% – должна пойти именно на оснащение кабинетов (приборы, мебель, реактивы, учебные материалы). Остаток можно направить на зарплаты педагогов, которые будут работать в этих лабораториях, и сопутствующие налоги.

Подать заявку могут государственные и муниципальные школы Татарстана. Но есть строгие ограничения: у школы не должно быть долгов по налогам и возвратам бюджетных средств. Также к участию не допустят организации, которые уже получают грант «Физико-математический прорыв в школе». Кроме того, претендент не должен находиться в процессе ликвидации или банкротства.

Отбор пройдет в формате конкурса через государственную систему «Мои субсидии». Комиссия будет оценивать школы по множеству критериев:

Результаты ЕГЭ и ОГЭ: сколько учеников сдали экзамены на 80 баллов и выше.

Олимпиады: наличие победителей и призеров на муниципальных и республиканских этапах.

Профессионализм учителей: учитывается педагогический опыт и квалификация кадров.

Инновации: распространение школой передового опыта и участие в проектах вроде «Точки роста» или «Кванториумов».

Инфраструктура: наличие условий для детей с ограниченными возможностями здоровья и общая безопасность здания.

Все документы подаются в электронном виде с использованием усиленной квалифицированной подписи директора. Информацию о начале приема заявок Министерство образования и науки РТ опубликует на своем сайте и на портале «Мои субсидии».

Министерство будет контролировать использование денег. Школы обязаны ежеквартально отчитываться о расходах, а до 25 декабря следующего года – показать достигнутые результаты. Если грант будет потрачен не по назначению или школа не предоставит отчеты вовремя, деньги придется вернуть в бюджет. Неиспользованные до конца года остатки средств также подлежат возврату.

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин возложил контроль за выполнением этого постановления на региональное Министерство образования и науки.