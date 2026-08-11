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Общество 11 августа 2026 18:19

Исполнительница хита «За деньги – да» Инстасамка покидает российскую индустрию

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Певица Инстасамка (Дарья Еропкина) заявила, что не планирует возвращаться в Россию и намерена сосредоточиться на международной карьере. Об этом она сообщила в своем Телеграм канале, согласно «Газета.ru».

По словам артистки, она не вернется в Россию по многим причинам, главная из которых – ей стало тесно в отечественной индустрии. Еще в 2022 году после переезда в Дубай она задумывалась об уходе с российского рынка, однако затем выпустила песню «За деньги – да», которая стала ее главным хитом.

Теперь певица переходит к новому этапу карьеры: переводит треки на английский и планирует полностью переориентироваться на зарубежную аудиторию. Профили в соцсетях также будут переведены на английский. По ее словам, в России она сделала все возможное и достигла потолка.

Часть команды артистки продолжит работать в Москве над контентом и новыми проектами.

#певица
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