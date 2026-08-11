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Общество 11 августа 2026 20:30

Ирландский журналист удивился встрече Путина с жителями Новосибирска

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Ирландский журналист Чей Боуз в соцсетях удивился кадрам, на которых Президент России Владимир Путин общается с жителями Новосибирска после рабочей программы, сообщает РИА Новости.

Боуз отметил, что Путин остановил кортеж в Новосибирске, чтобы поприветствовать местных детей. Журналист призвал посмотреть на реакцию встречающих и задаться вопросом, могли бы лидеры Франции, Британии или Германии безопасно сделать то же самое.

Напомним, Владимир Путин прибыл в Новосибирск с рабочей поездкой в понедельник. В Академгородке он обсудил развитие науки со студентами, аспирантами и молодыми учеными, а также встретился с губернатором Андреем Травниковым.

После завершения официальной программы кортеж главы государства остановился на одной из улиц города. Путин вышел из машины, поприветствовал собравшихся горожан, коротко пообщался с ними и пожал руку нескольким людям.

#Владимир Путин #Новосибирск
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