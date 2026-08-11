Аналитик Соболев: курс доллара может вырасти к середине августа до 85 рублей

К середине августа курс доллара может подняться до 84,5 рубля, тогда как евро и юань будут торговаться в более широких диапазонах, рассказал RT начальник отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев.

«Российская валюта сохраняет летний тренд к ослаблению», – отметил аналитик.

По оценке Соболева, к середине августа американская валюта может находиться в диапазоне 79–84,5 рубля. На динамику рубля, по его мнению, продолжат влиять сезонные и геополитические факторы.

Курс евро аналитик прогнозирует в пределах 92 – 97,5 рубля. Китайская валюта, по его оценке, будет торговаться в диапазоне 11,7 – 12,5 рубля.