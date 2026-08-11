Фильм о Татарстане покажут на конференции «Россия и Исламский мир» в Кабуле

Фото: пресс-служба Российского делового центра в Афганистане

По просьбе организаторов конференции «Россия и Исламский мир», которая пройдет в Кабуле 13 августа, будет показан документальный фильм о Татарстане, который познакомит участников с историко-культурным наследием и развитием Ислама в республике. Об этом «Татар-информу» сообщили в Российском деловом центре в Афганистане.

Конференция «Россия и Исламский мир», пройдет в Русском доме в Кабуле. Она призвана объединить экспертное сообщество, деловые круги и молодежь для обсуждения перспектив сотрудничества.

В мероприятии в формате ВКС примут участие известные российские и афганские ученые, представители бизнеса и местных общин, преподаватели и студенты вузов двух стран, а также представители татарской общины Афганистана.

На данный момент организаторами получено более 2 тыс. заявок на участие.