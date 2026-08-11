В Казани директора учреждения допобразования уволили по утрате доверия.

Как сообщает прокуратура РТ, с марта 2020 года по 10 апреля 2025 года женщина завышала квартальные премии сотрудникам. Таким образом были похищены 1,1 млн, часть из которых директор присвоила себе. Кроме того, она фиктивно устроила на работу знакомую, которая затем передавала деньги злоумышленнице. Подруга «работала» с сентября 2019 года по январь 2025 года, а сумма необоснованных выплат превысила 2,4 млн рублей.

«Аналогичным образом в марте 2025 года женщина оформила на работу еще одну знакомую, получив от нее в дальнейшем за незаконное трудоустройство 21 тыс. рублей», – добавили в прокуратуре.

После проведения проверки ведомство вынесло представление и директор была уволена.