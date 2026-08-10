С 1 сентября ночные перевозки детей разрешат только в исключительных случаях

С 1 сентября 2026 года вступают в силу обновлённые правила организованной перевозки групп детей автобусами. Так, ночные перевозки детей будут разрешены только в исключительных случаях. Об этом NEWS.ru сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от ЛДПР Каплан Панеш.

«К управлению будут допускаться водители с правами категории D и стажем управления не менее одного года за последние два года. Они обязаны пройти предрейсовый инструктаж. Водители, лишенные прав в течение года до поездки, к рейсу не допускаются. Ночные перевозки, с 23:00 до 06:00, разрешены только в исключительных случаях: поездки к вокзалам или аэропортам, задержки в пути либо по решению региональных властей», – сказал Панеш.

По его словам, новые требования будут касаться школ, детских садов, лагерей и туристических фирм. Цель таких нововведений – повышение безопасности и прозрачности процесса.

«Организаторы поездок теперь обязаны заранее уведомлять Госавтоинспекцию о планируемых перевозках. Для междугородных и международных маршрутов уведомление подается не позднее чем за 48 часов до отправления, для городских и пригородных – за 24 часа», – добавил спикер. При этом при эксплуатации трех автобусов и более требуется подача заявки на сопровождение патрульным автомобилем ГИБДД.