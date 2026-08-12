Прожиточный минимум – 2026 в Татарстане: сумма и как влияет на выплаты

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В Татарстане ежегодно устанавливается размер прожиточного минимума, которые влияет на некоторые виды господдержки. Какой прожиточный минимум установлен в 2026 году в Татарстане – в материале «Татар-информа».

Суть прожиточного минимума

Прожиточный минимум представляет собой денежную величину, которая отражает минимальные средства, необходимые человеку для удовлетворения базовых потребностей. В эту сумму входят расходы на продукты первой необходимости — хлеб, молоко, сахар, масло, овощи, фрукты и другие товары, — а также на важнейшие услуги, в том числе жилищно-коммунальные.

Как прожиточный минимум влияет на пенсии, пособия и другие выплаты

Установленная величина прожиточного минимума используется при определении размера ряда социальных выплат. От нее могут зависеть пенсии, пособия, стипендии и другие виды государственной поддержки.

Показатель рассчитывается отдельно для различных категорий населения. Это связано с тем, что набор и объем необходимых расходов у трудоспособных граждан, пенсионеров и детей отличаются.

Какой прожиточный минимум в Татарстане

Величину прожиточного минимума пересматривают каждый год. При этом новый показатель не должен быть меньше значения, установленного годом ранее. Каждый субъект России определяет размер прожиточного минимума самостоятельно, принимая во внимание социальные и экономические особенности региона.

В 2026 году в республике для населения в целом сумма прожиточного минимума равна 16 098 рублям. Для трудоспособных граждан этот показатель составляет 17 547 рублей. Размер прожиточного минимума для пенсионеров установлен на уровне 13 844 рублей, а для для детей — 15 615 рублей.