Скончалась заслуженный учитель Татарстана Минзифа Хасанова

Скончалась Минзифа Хасанова, много лет возглавлявшая Шалинскую среднюю общеобразовательную школу имени Ф. А. Сафина. Она была заслуженным учителем Республики Татарстан, сообщает журнал «Мәгариф».

Почти полвека Минзифа Хасанова посвятила системе образования. Она преподавала подрастающему поколению татарский язык и литературу. В годы ее руководства Шалинская школа сохранила свои многолетние традиции и укрепила авторитет в сфере образования и воспитания.

История школы насчитывает не одно столетие: ее истоки уходят в конец XVIII века, а в 1917 году медресе преобразовали в начальную школу. В 2017 году учебное заведение отметило свое 100-летие.

Особое внимание Минзифа Хасанова уделяла преподаванию татарского языка и литературы, вносила большой вклад в воспитание у молодого поколения любви к родному языку, литературе и культурному наследию. Среди ее учеников – многие люди, которые нашли свое место в обществе и сегодня работают в самых разных сферах.

Педагогическая деятельность Хасановой не ограничивалась школой. Она активно занималась сохранением истории и культурного наследия родного села и их передачей молодому поколению. Большой вклад Минзифа Хасанова внесла в создание в Шалинской школе музея, посвященного истории села.

Она также осталась в истории как татарская женщина, которая достойно выполняла свои обязанности как мать и как хранительница семейного очага.

Коллеги, ученики и все, кто знал Минзифу Хасанову, будут помнить ее как опытного педагога, требовательного руководителя и наставника, преданного своему делу и национальному образованию.

Сегодня, 11 августа, Минзифу Хасанову похоронят на кладбище села Шали, сообщили ее родственники.