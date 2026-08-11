news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 11 августа 2026 12:25

В Казани обсудили укрепление традиционных ценностей как меру профилактики

Читайте нас в
Телеграм

В управлении ЗАГС Кабинета министров Татарстана прошел круглый стол «Укрепление традиционных семейных ценностей как мера профилактики социального неблагополучия семей». В мероприятии поучаствовали представители различных ведомств.

«В течение года ЗАГС Республики проводит большое количество мероприятий по укреплению ценности связи поколений, поддержке будущих мам. Площадки проектов ЗАГСа – это инструменты профилактики, просвещения, поддержки укрепления семейных ценностей», – отметил заместитель начальника управления ЗАГС Кабмина РТ Данис Саляхутдинов.

Он рассказал о проектах управления, связанных с укреплением института семьи и традиционных ценностей.

Также о тематических проектах рассказали представители Минтруда РТ, Минобрнауки РТ, Дома дружбы народов и Минмолодежи РТ.

По итогам был сформирован документ с предложениями о дальнейшей работе по укреплению традиционных ценностей.

#загс кабмина рт #традиционные ценности
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
«Нас не запугать»: что происходит в Нижнекамске после атаки, унесшей 13 жизней

«Нас не запугать»: что происходит в Нижнекамске после атаки, унесшей 13 жизней

11 августа 2026
Узбекистан направит в РТ спецгруппу после гибели граждан страны при атаке БПЛА

Узбекистан направит в РТ спецгруппу после гибели граждан страны при атаке БПЛА

10 августа 2026
Новости партнеров