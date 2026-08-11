В Казани обсудили укрепление традиционных ценностей как меру профилактики

В управлении ЗАГС Кабинета министров Татарстана прошел круглый стол «Укрепление традиционных семейных ценностей как мера профилактики социального неблагополучия семей». В мероприятии поучаствовали представители различных ведомств.

«В течение года ЗАГС Республики проводит большое количество мероприятий по укреплению ценности связи поколений, поддержке будущих мам. Площадки проектов ЗАГСа – это инструменты профилактики, просвещения, поддержки укрепления семейных ценностей», – отметил заместитель начальника управления ЗАГС Кабмина РТ Данис Саляхутдинов.

Он рассказал о проектах управления, связанных с укреплением института семьи и традиционных ценностей.

Также о тематических проектах рассказали представители Минтруда РТ, Минобрнауки РТ, Дома дружбы народов и Минмолодежи РТ.

По итогам был сформирован документ с предложениями о дальнейшей работе по укреплению традиционных ценностей.