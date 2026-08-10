«Народная инвентаризация»: казанцев позвали на охоту за незаконными киосками

Незаконные торговые точки в Казани вышли за пределы муниципальной земли – проблема затронула дворы жилых домов и частные участки. Бороться с такими объектами планируют с помощью новых правил и полной инвентаризации. Как город намерен навести порядок в этой сфере и что еще обсуждали на деловом понедельнике – в материале «Татар-информа».





Фото: © «Татар-информ»

Погибших в результате атаки на Нижнекамск почтили минутой молчания

В начале совещания мэр Казани Ильсур Метшин выразил соболезнования родным и близким погибших при атаке БПЛА на Нижнекамск.

Он напомнил, что в результате атаки есть погибшие и пострадавшие, а среди подвергшихся атаке объектов – гражданские и промышленные.

Решением Раиса Татарстана Рустама Минниханова 10 августа в республике объявили днем траура. От имени команды мэрии Казани Метшин выразил соболезнования родным и близким погибших. Их память участники делового понедельника почтили минутой молчания.

«В такие минуты каждому из нас важно выполнять свои обязанности, работать, развивать нашу республику уверенно и без панических настроений», – сказал Метшин.

Председатель Комитета потребительского рынка города Руслан Фазылянов Фото: kzn.ru/meriya

Незаконные торговые точки вышли за пределы муниципальной земли

Одной из главных тем делового понедельника стала незаконная торговля в Казани. С начала года в городе выявили 246 незаконно размещенных нестационарных торговых объектов (НТО). Речь идет о киосках, павильонах и других временных точках торговли, рассказал председатель Комитета потребительского рынка города Руслан Фазылянов.

Из общего числа 146 объектов находились на муниципальной земле, 81 – на территориях многоквартирных домов, еще 19 – на частных участках. При этом незаконные торговые точки встречаются в разных районах Казани, поэтому сотрудники комитета ежедневно объезжают город и проверяют, соблюдены ли требования к их размещению.

По словам мэра Казани Ильсура Метшина, киоски и павильоны без разрешения теперь стали размещать в том числе на территориях домовладений и жилищно-строительных кооперативов (ЖСК).

«Горе-предприниматели продолжают втыкать [торговые объекты] в различные уголки, благо теперь уже не на первой линии. Свои объекты мы системной работой приучили на муниципальные земли не ставить, но на сегодняшний день новый тренд – это территории домовладений, ЖСК нашей Казани. Ставят там без разрешения, подключаются к электроэнергии. Одним словом, наносят урон как экономике города, так и добросовестной конкуренции с предпринимателями, которые ведут свою деятельность в соответствии с буквой закона», – сказал Метшин.

С 1 сентября изменятся правила размещения НТО на частной земле

С 1 сентября вступят в силу изменения в Федеральный закон о торговой деятельности. Они позволят регионам устанавливать порядок включения НТО на частной земле в схемы размещения.

Комитет потребительского рынка Казани выступил с инициативой сделать такое включение обязательным. Предложение поддержал Госсовет Татарстана, при котором создали рабочую группу для подготовки проекта республиканского закона о торговой деятельности. В нее вошел и городской комитет.

«Закон республики должен наделить уполномоченный орган, а именно Кабинет министров республики, двумя ключевыми полномочиями. Во-первых, устанавливать для муниципалитетов единый порядок разработки и утверждения схем размещения НТО на землях частной собственности. Во-вторых, определять регламент использования мобильных торговых объектов при осуществлении торговли на территории республики», – отметил Руслан Фазылянов.

Законопроект уже разработан и находится на стадии согласования.

Если земля муниципальная и соответствующего договора нет, НТО демонтируют. Если торговая точка находится на территории многоквартирного дома, к работе подключаются управляющая компания и администрация района Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Казанцев подключили к поиску незаконных торговых точек

После принятия новых норм в Казани проведут полную инвентаризацию НТО, в том числе во дворах жилых домов. К этой работе решили привлечь и горожан.

«Мы должны понимать, где, на каком основании и у кого размещен каждый объект», – рассказал Фазылянов.

Для этого Комитет потребительского рынка при поддержке Казанского городского общественного центра запустил проект «Народная инвентаризация». Через чат-бот «Моя Казань» в мессенджере «МАКС» жители могут сообщить о торговой точке, указать ее адрес и прикрепить фотографию.

Каждое такое обращение проверяют Комитет потребительского рынка и Комитет земельных и имущественных отношений. Специалисты выясняют, кому принадлежит участок и на каком основании там размещена торговая точка.

Если земля муниципальная и соответствующего договора нет, НТО демонтируют. Если торговая точка находится на территории многоквартирного дома, к работе подключаются управляющая компания и администрация района.

Проект «Народная инвентаризация» получил поддержку на федеральном уровне. О нем рассказал официальный канал Минстроя России «Умный город». По словам Фазылянова, это стало признанием опыта Казани в цифровизации городской среды.

Директор Казанского городского общественного центра Екатерина Ямбаршева Фото: kzn.ru/meriya

В Казани снизилось число IT-преступлений и выросли результаты ЕГЭ

Помимо ситуации с незаконными торговыми объектами на деловом понедельнике обсудили итоги работы по профилактике кибермошенничества. За первое полугодие 2026 года число IT-преступлений в Казани сократилось почти вдвое – до 3,8 тыс. случаев, сообщила директор Казанского городского общественного центра Екатерина Ямбаршева.

С начала года в городе провели более 150 очных встреч по кибербезопасности, охвативших свыше 70 тыс. человек. Для молодежи организовали более 1,5 тыс. тематических квизов, еще около 2 тыс. детей прошли киберквесты в загородных лагерях.

«Важно учиться на чужих ошибках. Цифры говорят за себя: когда мы объединяемся, безусловно, бывают результаты. Видим снижение, но, тем не менее, цифры еще большие. Дети и пожилые люди по-прежнему попадают под жернова этих «черных людей», которые последнее отбирают у других. Чем больше людей предупредим, тем меньше будет тех, кто попадет под влияние мошенников», – прокомментировал статистику Ильсур Метшин.

На совещании также подвели итоги экзаменационной кампании. В 2026 году выпускники казанских школ установили абсолютный рекорд города, получив 240 стобалльных результатов. По 100 баллов сразу по двум предметам набрали 26 школьников, еще двое достигли максимального результата по трем дисциплинам.

Средний балл по русскому языку вырос до 66,76, а по профильной математике – до 71,8. Результаты казанских выпускников по всем предметам ЕГЭ при этом превысили среднероссийские показатели.

«У нас есть повод для гордости: 240 максимальных результатов ЕГЭ, 26 двухсотбалльников, есть даже трехсотбалльники. Это итог кропотливого 11-летнего труда, который ученики успешно подтвердили на выпускных экзаменах. Мы видим рост по всем показателям – от 4,5% до 10%. Это заслуга огромного коллектива – директоров, завучей, методистов и, конечно, наших учителей», – подытожил мэр столицы Татарстана.